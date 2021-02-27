Иран намерен импортировать вакцину AstraZeneca из Южной Кореи

Иран намерен импортировать вакцину англо-шведской компании AstraZeneca, произведенную в Южной Корее, сообщает в субботу агентство "Тасним" со ссылкой на заявление министра здравоохранения Саида Намаки.

По его словам, "вакцина была разработана в рамках совместного исследовательского проекта и производится на 12 предприятиях по всему миру".

Кроме того, Намаки сообщил, что Иран получит порядка 16 млн доз вакцины в рамках программы COVAX Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), а также импортирует более 25 млн доз из-за границы и произведет 25 млн доз вакцины самостоятельно.

Он отметил, что иранские ученые круглосуточно работают над созданием надежной вакцины.

"Мы надеемся, что страна станет одним из крупнейших производителей вакцин против COVID-19", - приводит его слова агентство ИРНА.

Вакцинация в Иране началась в феврале.

В субботу пресс-секретарь Минздрава Ирана Садат Лари заявила, что за последние сутки в стране выявили более 7,9 тыс. случаев заражения COVID-19, среди зараженных 81 иранец скончался. Всего с начала пандемии в стране зарегистрировали свыше 1,3 млн случаев заражения, скончались 59,9 тыс. человек.