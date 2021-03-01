Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0531 RUR   0.0229 GBR   2.3751 TRY   0.2296

Цена на нефть

26.02 $/bbl   WTI 61.50 -2.03 Brent 64.42 -2.46

Погода в Баку

  ночь день

01.03.2021 11:18

Банк Республика предлагает кредиты реальному сектору со скидкой 5%

С приходом весны планируете развить свой бизнес и достичь новых целей? Для этого Вам нужна финансовая поддержка? Банк Республика Вас поддержит!

Банк Республика, который активно поддерживает реальный сектор и постоянно способствует развитию предпринимательства в нашей стране, запускает новую кампанию по микро и агро кредитам для предпринимателей.

В рамках акции, которая продлится до 1 мая, предприниматели обратившиеся в банк, смогут получить СКИДКУ до 5% по микро и агро кредитам. Максимальная сумма кредита составляет 50 тысяч манатов, срок - 36 месяцев. Отметим что, в рамках кампании, клиенты получат возможность взять кредит со ставкой от 11% годовых и без комиссии!

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства.

Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте , фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144144.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]