Банк Республика предлагает кредиты реальному сектору со скидкой 5%

С приходом весны планируете развить свой бизнес и достичь новых целей? Для этого Вам нужна финансовая поддержка? Банк Республика Вас поддержит!

Банк Республика, который активно поддерживает реальный сектор и постоянно способствует развитию предпринимательства в нашей стране, запускает новую кампанию по микро и агро кредитам для предпринимателей.

В рамках акции, которая продлится до 1 мая, предприниматели обратившиеся в банк, смогут получить СКИДКУ до 5% по микро и агро кредитам. Максимальная сумма кредита составляет 50 тысяч манатов, срок - 36 месяцев. Отметим что, в рамках кампании, клиенты получат возможность взять кредит со ставкой от 11% годовых и без комиссии!

Кредиты предоставляются для деловых людей, занимающихся предпринимательской деятельностью в сфере торговли, сельского хозяйства, обслуживания, производства и строительства.

Клиенты могут заказать кредит онлайн на официальном сайте , фейсбук странице банка, а также с помощью сервиса Chat-Bot в WhatsApp, отправив слово «Kredit» на номер 051 4 144144.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте, фейсбук странице банка или позвонив по номеру 144.