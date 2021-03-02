EBay и Adevinta продадут британские онлайн-площадки объявлений для получения согласия CMA на их сделку

EBay Inc. и норвежский оператор площадок для онлайн-объявлений Adevinta ASA заявили о готовности продать часть операций в Великобритании, чтобы получить согласие британского регулятора на согласованную ими ранее сделку объемом $9,2 млрд.

В июле 2020 года eBay, одна из крупнейших в мире онлайн-площадок, договорилась о продаже Adevinta бизнеса рубричной рекламы. Предполагалось, что сделка будет оплачена денежными средствами и акциями: eBay должна получить $2,5 млрд и примерно 540 млн акций Adevinta. После завершения сделки eBay стала бы владельцем 44%-ной доли и 33% голосующих прав в норвежской компании, что сделало бы её крупнейшим акционером Adevinta.

Adevinta управляет, в частности, платформой объявлений Shpock - прямым конкурентом Gumtree, принадлежащей eBay. Обе платформы популярны в Великобритании и позволяют пользователям покупать и продавать новые и подержанные товары, такие как мебель и электроника.

Британское Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) в феврале выступило против этой сделки, посчитав, что она может нести угрозу для рыночной конкуренции.

Во вторник EBay сообщила, что готова продать британские операции Gumtree, одного из крупнейших в стране порталов бесплатных объявлений, а также сайт Motors.co.uk, пойдя, таким образом, на уступки CMA. Adevinta, тем временем, пообещала продать бизнес Shpock в Великобритании.

CMA рассмотрит предложения компаний и примет новое решение по сделке до 29 апреля. Регулятор отметил также, что принятие решения может быть отложено до 28 июня.

Германский регулятор одобрил сделку еще в прошлом году.

EBay сообщила, что рассчитывает завершить продажу активов Adevinta во втором квартале текущего года.

В настоящее время Adevinta, контрольный пакет акций которой принадлежит Schibsted ASA, работает на рынке онлайн-объявлений в 15 странах. Ее портфель включает 35 цифровых продуктов и веб-сайтов. Платформы рубричных объявлений eBay включают в себя 12 брендов в 13 странах мира.