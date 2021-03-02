EBay и Adevinta продадут британские онлайн-площадки объявлений для получения согласия CMA на их сделку

EBay Inc. и норвежский оператор площадок для онлайн-объявлений Adevinta ASA заявили о готовности продать часть операций в Великобритании, чтобы получить согласие британского регулятора на согласованную ими ранее сделку объемом $9,2 млрд.
В июле 2020 года eBay, одна из крупнейших в мире онлайн-площадок, договорилась о продаже Adevinta бизнеса рубричной рекламы. Предполагалось, что сделка будет оплачена денежными средствами и акциями: eBay должна получить $2,5 млрд и примерно 540 млн акций Adevinta. После завершения сделки eBay стала бы владельцем 44%-ной доли и 33% голосующих прав в норвежской компании, что сделало бы её крупнейшим акционером Adevinta.
Adevinta управляет, в частности, платформой объявлений Shpock - прямым конкурентом Gumtree, принадлежащей eBay. Обе платформы популярны в Великобритании и позволяют пользователям покупать и продавать новые и подержанные товары, такие как мебель и электроника.
Британское Управление по защите конкуренции и рынкам Великобритании (CMA) в феврале выступило против этой сделки, посчитав, что она может нести угрозу для рыночной конкуренции.
Во вторник EBay сообщила, что готова продать британские операции Gumtree, одного из крупнейших в стране порталов бесплатных объявлений, а также сайт Motors.co.uk, пойдя, таким образом, на уступки CMA. Adevinta, тем временем, пообещала продать бизнес Shpock в Великобритании.
CMA рассмотрит предложения компаний и примет новое решение по сделке до 29 апреля. Регулятор отметил также, что принятие решения может быть отложено до 28 июня.
Германский регулятор одобрил сделку еще в прошлом году.
EBay сообщила, что рассчитывает завершить продажу активов Adevinta во втором квартале текущего года.
В настоящее время Adevinta, контрольный пакет акций которой принадлежит Schibsted ASA, работает на рынке онлайн-объявлений в 15 странах. Ее портфель включает 35 цифровых продуктов и веб-сайтов. Платформы рубричных объявлений eBay включают в себя 12 брендов в 13 странах мира.
Военнослужащие Азербайджана на границе с Арменией и в Карабахе получат временные надбавки
Число азербайджанских военных, погибших в войне за Карабах, увеличилось до 2881
Клан Кочарян-Саргсян вновь пытается ввергнуть Армению в хаос и прийти к власти на волне реваншистских лозунгов по Карабаху – «Движение карабахских армян»
Техкомитет ОПЕК+ обсудил вариант роста нефтедобычи в апреле на 1,5 млн б/с с учетом роста в Саудовской Аравии
Татнефть в феврале снизила добычу на 14,2% год к году, на 8,9% к январю
РФ и Турция в 2020г на 24,2% увеличили взаимную торговлю продукцией АПК
Евровидение-2021 пройдет в офлайн-формате, решение о присутствии зрителей еще не принято
Коронавирус отбил у путешественников страсть к приключениям - исследование
В Азербайджане число случаев COVID-19 за сутки увеличилось в 2,8 раза
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Yelo Bank нацелен на прибыль в 2021 году
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Caspian Energy Club организовал очередной «Online Round Table»
ВТБ (Азербайджан) запустил акцию «Плати смартфоном-получи кэшбэк»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам