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Здравоохранение 04.03.2021 16:56

Франция сохранила в 2020г лидерство по импорту духов и туалетной воды в Азербайджан

Импорт духов и туалетной воды в Азербайджан в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократился на 11% в количественном выражении и на 9,2% в денежном выражении, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

"Общий вес ввезенных в страну духов и туалетной воды в отчетный период составил 1 тыс. 457,26 тонн, стоимость - $17 млн 109,22 тыс.", - сообщили в правительстве.

Лидером среди стран-поставщиков указанной продукции в Азербайджан, как и в 2019 году, стала Франция: в 2020 году импортировано духов и туалетной воды общим весом 61,7 тонн на сумму $5 млн 611,92 тыс. (спад в количественном выражении на 35,7%, в стоимостном - на 21%).

В число крупных поставщиков также входят: Польша (181,37 тонн на $2 млн 319,68 тыс.), Россия (305,19 тонн на $2 млн 126,26 тыс.), Италия (21,82 тонны на $1 млн 468,77 тыс.), Турция (204,21 тонна на $1 млн 349,91 тыс.), Китай (505,87 тонн на $1 млн 140,05 тыс.), Испания (29,69 тонн на $1 млн 46,42 тыс.), ОАЭ (59,82 тонн на $810,42 тыс.), Великобритания (3,24 тонны на $429,36 тыс.), Швеция (23,88 тонн на $262,33 тыс.).

В список поставщиков данной продукции в 2020 году также вошли: Украина, Болгария, Беларусь, Германия, США, Бахрейн, Чехия, Австрия, Индия, Иран, Швейцария, Оман.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАРФЮМЕРИЯ, ИМПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]