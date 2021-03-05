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Внешняя политика 05.03.2021 19:00

Армения не сможет помешать реализации Зангезурского коридора - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в помехах по отношению к реализации Зангезурского коридора.

"Мы готовы к сотрудничеству (с Арменией - ИФ). Сколько раз уже встречались вице-премьеры? Сейчас Армения отказывается сотрудничать. Теперь Армения хочет помешать реализации Зангезурского коридора. Но это им не удастся. Мы будем их принуждать", - заявил Алиев в пятницу на VII съезде правящей партии "Йени Азербайджан".

Президенты Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонних переговоров в Москве 11 января подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в регионе. Первое заседание трехсторонней группы РФ-Азербайджан-Армения по разблокировке экономических и транспортных связей в регионе прошло 30 января.

А. Мамедов

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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРИДОР, ПОМЕХИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]