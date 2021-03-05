Армения не сможет помешать реализации Зангезурского коридора - Алиев

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обвинил Армению в помехах по отношению к реализации Зангезурского коридора.
"Мы готовы к сотрудничеству (с Арменией - ИФ). Сколько раз уже встречались вице-премьеры? Сейчас Армения отказывается сотрудничать. Теперь Армения хочет помешать реализации Зангезурского коридора. Но это им не удастся. Мы будем их принуждать", - заявил Алиев в пятницу на VII съезде правящей партии "Йени Азербайджан".
Президенты Азербайджана Ильхам Алиев, президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам трехсторонних переговоров в Москве 11 января подписали заявление о создании трехсторонней группы по развитию экономических связей и развитию инфраструктурных проектов в регионе. Первое заседание трехсторонней группы РФ-Азербайджан-Армения по разблокировке экономических и транспортных связей в регионе прошло 30 января.
А. Мамедов
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