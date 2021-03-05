СД ЛУКОЙЛа включил Алекперова кандидатом в президенты НК, в новый состав совета выдвинут Борис Порфирьев

Совет директоров "ЛУКОЙЛа" определил список кандидатов для голосования по выборам в новый состав на годовом собрании акционеров 2021 года.

Согласно сообщению компании, список кандидатов включает 11 человек, в числе которых 10 действующих членов совета директоров и новый кандидат - Порфирьев Борис, "являющийся признанным экспертом по вопросам экономики и управления рисками природных и техногенных катастроф, а также экономики климатических изменений". Он является академиком Российской академии наук (РАН), доктором экономических наук, профессором, научным руководителем Института народнохозяйственного прогнозирования РАН, заместителем председателя Научного совета РАН по проблемам климата Земли.

Действующий совет директоров "ЛУКОЙЛа" состоит из 11 человек, в него входят: президент НК Вагит Алекперов, председатель совета директоров Равиль Маганов, ректор Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина Виктор Блажеев, председатель совета директоров Российско-британской торговой палаты, член Института дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса, член Национального совета по корпоративному управлению Роджер Маннингс, вице-президент "ЛУКОЙЛа", глава "РИТЭКа" Николай Николаев (отсутствует в списке кандидатов в новый совет директоров), член Американо-Российского делового совета (АРДС), эксперт Международного дискуссионного клуба "Валдай", президент TTG Global LLC Тоби Гати, бывший главбух компании Любовь Хоба, вице-президент по стратегическому развитию Леонид Федун, член совета директоров ООО "Автотор Холдинг", председатель ревизионной комиссии АО "МСП Банк" Сергей Шаталов, член наблюдательного совета RWE AG, председатель попечительского совета Фонда Конрада Аденауэра, бывший федеральный канцлер Австрии Вольфганг Шюссель и президент ООО "Матрикс Эдвайзорс", член совета директоров АО "Роснано" Павел Теплухин.

Помимо этого, совет директоров принял решение о включении Алекперова в список кандидатур для голосования по выборам на должность президента ПАО "ЛУКОЙЛ" .

Также принято решение о досрочном прекращении полномочий члена правления Дениса Долгова и утвержден количественный состав правления - 13 человек.

Как сообщалось, вице-президент "ЛУКОЙЛа" по энергетике Долгов покинул компанию, курировать деятельность подразделения будет первый исполнительный вице-президент Вадим Воробьев.