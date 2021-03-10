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Внешняя политика 10.03.2021 13:10

Алиев рассчитывает на «значительный прогресс» в ближайшие месяцы в переговорах с ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве

Баку рассчитывает в предстоящие месяцы достичь значительного прогресса в переговорах с Брюсселем по новому соглашению о стратегическом партнерстве, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы на заключительной стадии в переговорах с Европейским союзом по соглашению (о стратегическом партнерстве – ИФ). Из-за пандемии и войны (в Карабахе – ИФ) эти переговоры временно были приостановлены. Однако, большая часть пунктов соглашения уже согласована. Уверен, что в предстоящие месяцы будет еще больший прогресс», - сказал Алиев в среду, принимая в видеоформате главу МИД Венгрии Петера Сийярто, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЕС, СОГЛАШЕНИЕ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]