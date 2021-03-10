Алиев рассчитывает на «значительный прогресс» в ближайшие месяцы в переговорах с ЕС по новому соглашению о стратегическом партнерстве

Баку рассчитывает в предстоящие месяцы достичь значительного прогресса в переговорах с Брюсселем по новому соглашению о стратегическом партнерстве, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Мы на заключительной стадии в переговорах с Европейским союзом по соглашению (о стратегическом партнерстве – ИФ). Из-за пандемии и войны (в Карабахе – ИФ) эти переговоры временно были приостановлены. Однако, большая часть пунктов соглашения уже согласована. Уверен, что в предстоящие месяцы будет еще больший прогресс», - сказал Алиев в среду, принимая в видеоформате главу МИД Венгрии Петера Сийярто, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

14 ноября 2016 года Совет ЕС утвердил предоставление Европейской комиссии и высокому представителю Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности мандата на ведение переговоров по новому соглашению с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года.

Переговоры по новому соглашению стартовали 7 февраля 2017 года.

Р.Ахмедов