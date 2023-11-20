Брюссель и Ереван заключили соглашение о статусе наблюдателей ЕС в Армении

Армения и Европейский союз подписали соглашение о статусе миссии ЕС на армяно-азербайджанской границе.

Подписи под документом поставили замглавы МИД Армении Паруйр Оганесян и глава делегации ЕС в республике Василис Марагос, сообщают армянские СМИ.

"Эта миссия уже многое предложила Армении в плане стабильности и безопасности. Соглашение о статусе, которое мы подписали сегодня, поможет внести больше правовой определенности, когда речь идет о регулировании различных прав и обязанностей присутствия миссии в стране", - заявил Марагос.

Министры иностранных дел Евросоюза несколько дней назад в Брюсселе одобрили предложение о расширении миссии наблюдателей ЕС в Армении.

"Мы готовы двигаться вперед и еще больше укреплять присутствие миссии в стране, чтобы способствовать стабильности, осуществлять мониторинг с армянской стороны границы и наблюдать за происходящим", - сказал Марагос.

"Мы верим, что это укрепит безопасность людей и способствует укреплению доверия в регионе. ЕС стремится к установлению мира в регионе, и это один из инструментов, которыми мы располагаем в Армении", - отметил он.

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Оганесян уточнил, что на данный момент рано говорить об изменении мандата миссии ЕС. Речь идет, по его словам, об увеличении количественного состава миссии и усилении ее потенциала.

"Из третьих сторон к миссии присоединилась Канада, есть интерес и со стороны других стран", - сказал Оганесян.