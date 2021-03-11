Правительство Азербайджана 16 марта отчитается перед парламентом о деятельности в 2020 году

Милли Меджлис (парламент) на заседании 16 марта планирует заслушать отчет правительства об итогах социально-экономического развития Азербайджана в 2020 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.
В отчете содержится анализ макроэкономической ситуации в республике, меры, предпринятые в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, данные об исполнении госбюджета в минувшем году, развития отдельных сегментов финансового рынка, действий правительства, направленных на решение социальных проблем, вопросы сотрудничества с международными финансовыми институтами, итоги деятельности субъектов ЖКХ, мер по стимулированию развития предпринимательской деятельности.
Р.Ахмедов
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