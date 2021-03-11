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Внутренняя политика 11.03.2021 14:14

Правительство Азербайджана 16 марта отчитается перед парламентом о деятельности в 2020 году

Милли Меджлис (парламент) на заседании 16 марта планирует заслушать отчет правительства об итогах социально-экономического развития Азербайджана в 2020 году, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в парламенте.

В отчете содержится анализ макроэкономической ситуации в республике, меры, предпринятые в рамках борьбы с коронавирусом COVID-19, данные об исполнении госбюджета в минувшем году, развития отдельных сегментов финансового рынка, действий правительства, направленных на решение социальных проблем, вопросы сотрудничества с международными финансовыми институтами, итоги деятельности субъектов ЖКХ, мер по стимулированию развития предпринимательской деятельности.

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОТЧЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]