Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ООН о попытках незаконной переброски армянских военных в Карабах

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов направил генсеку ООН письмо, в котором указал о нарушении границ Азербайджана и незаконных попытках размещения армянских военных в Карабахе.

«Армения, грубо нарушая трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года, тайно перебросила на территорию Азербайджана через «Лачинский коридор» личный состав армянских вооруженных сил в гражданской форме и на гражданских транспортных средствах для уклонения от процедуры контроля российскими миротворцами», - говорится в письме Байрамова, адресованном генсеку ООН.

Письмо зарегистрировано как документ Генассамблеи и Совбеза ООН.

В письме также говорится, что факт переброски армянских военных в Карабах вызвал протесты семей военнослужащих в Армении, а также был зафиксирован независимыми СМИ.

Байрамов подчеркнул, что такие шаги ведут к дестабилизации ситуации.

Министр также подчеркнул, что размещение ВС Армении на международно признанных территориях Азербайджана является грубым нарушением международных обязательств Армении, в частности по соблюдению обязательств уважать суверенитет и территориальную целостность государств.

Х.Насирзаде