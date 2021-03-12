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Карабахский конфликт 12.03.2021 16:59

Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ООН о попытках незаконной переброски армянских военных в Карабах

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов направил генсеку ООН письмо, в котором указал о нарушении границ Азербайджана и незаконных попытках размещения армянских военных в Карабахе.

«Армения, грубо нарушая трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года, тайно перебросила на территорию Азербайджана через «Лачинский коридор» личный состав армянских вооруженных сил в гражданской форме и на гражданских транспортных средствах для уклонения от процедуры контроля российскими миротворцами», - говорится в письме Байрамова, адресованном генсеку ООН.

Письмо зарегистрировано как документ Генассамблеи и Совбеза ООН.

В письме также говорится, что факт переброски армянских военных в Карабах вызвал протесты семей военнослужащих в Армении, а также был зафиксирован независимыми СМИ.

Байрамов подчеркнул, что такие шаги ведут к дестабилизации ситуации.

Министр также подчеркнул, что размещение ВС Армении на международно признанных территориях Азербайджана является грубым нарушением международных обязательств Армении, в частности по соблюдению обязательств уважать суверенитет и территориальную целостность государств.

Х.Насирзаде

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Тэги: БАЙРАМОВ, ООН, АРМЕНИЯ, КАРАБАХ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]