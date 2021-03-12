Глава МИД Азербайджана проинформировал генсека ООН о попытках незаконной переброски армянских военных в Карабах

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов направил генсеку ООН письмо, в котором указал о нарушении границ Азербайджана и незаконных попытках размещения армянских военных в Карабахе.
«Армения, грубо нарушая трехстороннее соглашение от 10 ноября 2020 года, тайно перебросила на территорию Азербайджана через «Лачинский коридор» личный состав армянских вооруженных сил в гражданской форме и на гражданских транспортных средствах для уклонения от процедуры контроля российскими миротворцами», - говорится в письме Байрамова, адресованном генсеку ООН.
Письмо зарегистрировано как документ Генассамблеи и Совбеза ООН.
В письме также говорится, что факт переброски армянских военных в Карабах вызвал протесты семей военнослужащих в Армении, а также был зафиксирован независимыми СМИ.
Байрамов подчеркнул, что такие шаги ведут к дестабилизации ситуации.
Министр также подчеркнул, что размещение ВС Армении на международно признанных территориях Азербайджана является грубым нарушением международных обязательств Армении, в частности по соблюдению обязательств уважать суверенитет и территориальную целостность государств.
Х.Насирзаде
"Газпром нефть" и Shell "зашифровали" свое СП на Гыдане фамилией знаменитого русского поэта
Renault продала долю в Daimler за 1,14 млрд евро
СК Meqa Heyat Sigorta получила право оказывать услуги по обязательному страхованию от несчастных случаев в производстве
ВОЗ не видит причин прекращать использовать вакцину AstraZeneca
Горнолыжные курорты мира понесли потери из-за ограничений ввиду COVID-19, однако в некоторых странах все же сумели спасти сезон
В Азербайджане суточный спад заражений COVID-19, скончались 6 человек
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ФСВТС подтверждает готовность России к переговорам с Турцией о поставке истребителей
Сербия из-за роста заражений COVID-19 закроет на выходных все бары и рестораны
Минздрав ФРГ не собирается отказываться от вакцины AstraZeneca
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
Вургун – означает «влюбленный»
“Nar” подводит итоги 2020 года
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам