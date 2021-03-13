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Регион 13.03.2021 15:47

Стычки между демонстрантами и полицией начались у резиденции президента Армении в Ереване, есть задержанные

Стычки между полицией и требующими отставки премьер-министра Никола Пашиняна демонстрантами начались у служебного входа в резиденцию президента страны.

Как сообщает корреспондент "Интерфакса", представители полиции пытаются оттеснить демонстрантов у здания президентской резиденции, есть задержанные, между правоохранителями и полицейскими время от времени происходят небольшие столкновения.

Как сообщалось, премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в администрацию президента республики, где на встрече с президентом Арменом Саркисяном будут обсуждаться пути выхода из внутриполитического кризиса.

Между тем, несколько сотен оппозиционеров собрались у центрального входа президентской резиденции на проспекте Баграмяна, требуя отставки Пашиняна.

Проезд кортежа Пашиняна был обеспечен многочисленными сотрудниками полиции, выстроившимися в специальный коридор.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ДЕМОНСТРАНТЫ, ПОЛИЦИЯ, СТОЛКНОВЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]