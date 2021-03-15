Азербайджан вскоре назначит посла в Швеции – глава МИД

Азербайджан в ближайшее время назначит посла в Швеции, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"Двусторонние отношения между Азербайджаном и Швецией успешно развиваются. Здесь большую роль играют совместные визиты. В прошлом году был назначен первый посол Швеции в Азербайджане. В ближайшее время будет назначен посол Азербайджана в Швеции", - сказал Байрамов в понедельник на брифинге с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

Говоря о развитии двусторонних отношений со Швецией, Байрамов отметил возможность расширения товарооборота и взаимных инвестиций.

«Швеции также может быть интересным расширение и диверсификация грузовых и коммуникационных Трансевразийских маршрутов. Кроме того Азербайджан в последние годы обращает особое внимание на возобновляемые источники энергии, а Швеция является одним из мировых лидеров в этой сфере. Так что эта сфера также может стать интересной и перспективной для сотрудничества», - добавил Байрамов.

А.Мамедов