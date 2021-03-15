Азербайджан вскоре назначит посла в Швеции – глава МИД

Азербайджан в ближайшее время назначит посла в Швеции, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
"Двусторонние отношения между Азербайджаном и Швецией успешно развиваются. Здесь большую роль играют совместные визиты. В прошлом году был назначен первый посол Швеции в Азербайджане. В ближайшее время будет назначен посол Азербайджана в Швеции", - сказал Байрамов в понедельник на брифинге с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.
Говоря о развитии двусторонних отношений со Швецией, Байрамов отметил возможность расширения товарооборота и взаимных инвестиций.
«Швеции также может быть интересным расширение и диверсификация грузовых и коммуникационных Трансевразийских маршрутов. Кроме того Азербайджан в последние годы обращает особое внимание на возобновляемые источники энергии, а Швеция является одним из мировых лидеров в этой сфере. Так что эта сфера также может стать интересной и перспективной для сотрудничества», - добавил Байрамов.
А.Мамедов
Центр управления информационными технологиями направит около 727,5 тыс. манатов на закупку ИКТ оборудования
Потребители в Азербайджане в январе-феврале приобрели автобензина и дизтоплива почти на $190 млн
Население Азербайджана в январе-феврале сократило расходы на покупку потребительских товаров на 1,3%
COVID-19 привел к росту продаж фармпродукции в Азербайджане в январе-феврале на 50,8%
Среднемесячная номинальная заработная плата в Азербайджане составляет $406
Число заражений COVID-19 в мире превысило 119,8 млн, число жертв - 2,65 млн - университет Хопкинса
Президент Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Абшеронском районе
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
Токио и Вашингтон не позволят Китаю самому менять нынешний миропорядок - глава МИД Японии
Выборы в нижнюю палату парламента стартовали в Нидерландах
Йеменские повстанцы атаковали беспилотниками базу ВВС и международный аэропорт в Саудовской Аравии
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Нагорный Карабах: что после себя оставила хунта? - Российское СМИ
Роль «Цифрового поколения» в восстановлении Карабаха
О христианской архитектуре Карабаха и подлинной угрозе его памятникам