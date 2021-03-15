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Внешняя политика 15.03.2021 13:05

Азербайджан вскоре назначит посла в Швеции – глава МИД

Азербайджан в ближайшее время назначит посла в Швеции, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

"Двусторонние отношения между Азербайджаном и Швецией успешно развиваются. Здесь большую роль играют совместные визиты. В прошлом году был назначен первый посол Швеции в Азербайджане. В ближайшее время будет назначен посол Азербайджана в Швеции", - сказал Байрамов в понедельник на брифинге с действующим председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде.

Говоря о развитии двусторонних отношений со Швецией, Байрамов отметил возможность расширения товарооборота и взаимных инвестиций.

«Швеции также может быть интересным расширение и диверсификация грузовых и коммуникационных Трансевразийских маршрутов. Кроме того Азербайджан в последние годы обращает особое внимание на возобновляемые источники энергии, а Швеция является одним из мировых лидеров в этой сфере. Так что эта сфера также может стать интересной и перспективной для сотрудничества», - добавил Байрамов.

А.Мамедов

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ПОСОЛ, НАЗНАЧЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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