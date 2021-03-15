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Регион 15.03.2021 22:41

Пашинян должен уйти в отставку до внеочередных выборов в парламент Армении - Тер-Петросян

Первый президент Армении (1991-1998 гг.) Левон Тер-Петросян считает, что до возможных досрочных выборов в парламент премьер-министр республики Никол Пашинян должен уйти в отставку, обязанности премьера могут быть возложены на беспартийного вице-премьера.

"Согласен с бытующим в обществе мнением о том, что в случае организации правящей силой досрочных выборов, они воспользуются возможностью повсеместного использования административного ресурса, в результате чего все избирательные участки могут превратиться в очаги напряженности. В этом случае мы станем свидетелями самых позорных выборов", - написал Тер-Петросян в своей статье, опубликованной на сайте iLur.am.

По его словам, единственным выходом, исходящим из интересов и государства, и народа, и лично премьера "является его незамедлительная и добровольная отставка и, хотя бы, временное пристанище за рубежом с обеспечением парламентом правовых гарантий неприкосновенности".

"В этом случае обязанности премьер-министра должны быть возложены на беспартийного вице-премьера, который, исходя из нейтралитета, сможет обеспечить проведение справедливых выборов", - отметил Тер-Петросян.

Он также заявил, что путь военного переворота - антиконституционен, оппозиционное "Движение спасения родины" уже является анахронизмом, поскольку его действия за последние четыре месяца показали, что это движение исчерпало себя и не пользуется содействием широких масс.

"Я согласен с мнением Вазгена Манукяна (лидер внепарламентской оппозиции - ИФ), что выборы не могут быть организованы в бытность действующих властей. Премьер-министр и его политическая сила, кроме того, что избегают от ответственности за позорное поражение (в карабахской войне - ИФ), руководствуются не обеспокоенностью укрепления государства, а исключительно неприкрытой манией удержать любой ценой свою власть", - заявил первый президент Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, ВЫБОРЫ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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