Высказывания Макрона по Турции неуместны - МИД

МИД Турции подверг критике заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученные им в эфире телеканала France 5.

«Считаем, что высказывания господина Макрона (по поводу Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана) неуместны и непоследовательны в то время, когда две страны делают шаги к дружбе», - отметили в ведомстве.

В МИД также добавили, что замечания французского лидера недопустимы и противоречат духу отношений дружбы и союзничества между двумя странами.

Накануне Макрон в интервью телеканалу France 5 выразил недовольство активной поддержкой Турцией политического и религиозного наступления против Франции после заявлений французского лидера о необходимости борьбы с политическим исламизмом. Он также предостерег от возможного вмешательства Турции в электоральные процессы на территории страны.