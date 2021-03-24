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Регион 24.03.2021 21:00

Высказывания Макрона по Турции неуместны - МИД

МИД Турции подверг критике заявления президента Франции Эммануэля Макрона относительно Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана, озвученные им в эфире телеканала France 5.

«Считаем, что высказывания господина Макрона (по поводу Турции и ее президента Реджепа Тайипа Эрдогана) неуместны и непоследовательны в то время, когда две страны делают шаги к дружбе», - отметили в ведомстве.

В МИД также добавили, что замечания французского лидера недопустимы и противоречат духу отношений дружбы и союзничества между двумя странами.

Накануне Макрон в интервью телеканалу France 5 выразил недовольство активной поддержкой Турцией политического и религиозного наступления против Франции после заявлений французского лидера о необходимости борьбы с политическим исламизмом. Он также предостерег от возможного вмешательства Турции в электоральные процессы на территории страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ФРАНЦИЯ, МАКРОН, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]