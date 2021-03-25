Крупнейшие в мире банки инвестировали в ископаемое топливо $3,8 трлн после подписания Парижского соглашения

За пять лет с момента подписания Парижского соглашения по климату 60 крупнейших мировых банков инвестировали в отрасль ископаемого топлива $3,8 трлн, сообщается в докладе "Banking on Climate Chaos 2021".
Согласно исследованию, подготовленному рядом экологических организаций, включая Rainforest Action Network, лидером по финансированию отрасли ископаемого топлива стал J.P. Morgan Chase & Co., который за пять лет инвестировал в отрасль $313,74 млрд. За ним следуют Citigroup Inc.($237,5 млрд) и Wells Fargo & Co.($223,35 млрд).
Однако инвестиции банков в сектор в 2020 году в целом сократились на 9% после роста в течение трех лет подряд. Wells Fargo, в частности, уменьшил инвестиции в прошлом году до $26,4 млрд с $45,68 млрд годом ранее.
Тем временем BNP Paribas в 2020 году увеличил финансирование сектора ископаемого топлива на 41% - до $40,75 млрд. С 2016 года инвестиции французского банка в отрасль подскочили почти в два с половиной раза. Хотя банк имеет ограничения на инвестиции в добычу нетрадиционных нефти и газа, его финансирование мейджеров остается неизменным, отмечается в докладе. В 2020 году BNP Paribas предоставил $12,7 млрд BP Plc, $4,2 млрд - Royal Dutch ShellPlc, $3,7 млрд - TotalSA, $1,8 млрд - Saudi Aramco.
Единственным банком, который попал в список, но в 2020 году не финансировал производство ископаемых источников энергии, стал французский Credit Mutuel. Он расположился на последней строчке по объему финансирования, за пять лет вложив в отрасль $284 млн.
"Этот доклад является проверкой реального положения вещей для банков, которые считают, что расплывчатых целей по нулевым нетто-выбросам (парниковых газов - ИФ) достаточно, чтобы остановить климатический кризис", - сказал аналитик Oil Change International Лорн Стокман, которого цитирует MarketWatch.
Bank of America Corp.в этом году вошел в число крупных банков, которые обещали достичь нулевых нетто-выбросов в своем инвестиционном портфеле до 2050 года. Аналогичные цели ставят перед собой J.P. Morgan Chase и Morgan Stanley.
Парижское соглашение по климату было подписано в апреле 2016 года и вступило в силу в ноябре того же года. Страны-участницы договора обязались прикладывать усилия для ограничения повышения средней температуры поверхности Земли на 2-1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом.
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