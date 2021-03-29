Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей

Всегда уделяющий особое внимание реализации социальных проектов Yelo Bank оказал необходимую помощь еще двум гражданам в рамках Программы Самозанятости обеспечив их всем необходимым для занятия частным предпринимательством
Yelo Bank помог ветерану Карабахской войны Халафову Рамилю и отцу шехида Рагимову Рабилу реализовать свои интересы в животноводстве и открыть собственное дело. В результате Рамиль-бей стал заниматься мелким животноводством, а Рабил-бей стал хозяином фермы.
Следует отметить, что программа самозанятости реализуется в соответствии с Меморандумом, подписанным между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Согласно условиям социальной программы, нашим гражданам, желающим заниматься индивидуальным предпринимательством и принадлежащим к уязвимым группам, предоставляется производственное или сервисное оборудование. Цель состоит в том, чтобы поддержать этих людей в создании небольших семейных предприятий или развитии существующих предприятий.
В свою очередь, мы понимаем важность реализации подобных социальных проектов и всегда уделяем особое внимание социальным программам. Мы не только одними из первых присоединились к программе самозанятости, но и продолжим поддерживать реализацию этого проекта.
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