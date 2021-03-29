Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0032 RUR   0.0224 GBR   2.3424 TRY   0.2105

Цена на нефть

26.03 $/bbl   WTI 60.97 2.41 Brent 64.57 2.62

Погода в Баку

  ночь день

29.03.2021 16:12

Yelo Bank продолжает поддерживать частных предпринимателей

Всегда уделяющий особое внимание реализации социальных проектов Yelo Bank оказал необходимую помощь еще двум гражданам в рамках Программы Самозанятости обеспечив их всем необходимым для занятия частным предпринимательством

Yelo Bank помог ветерану Карабахской войны Халафову Рамилю и отцу шехида Рагимову Рабилу реализовать свои интересы в животноводстве и открыть собственное дело. В результате Рамиль-бей стал заниматься мелким животноводством, а Рабил-бей стал хозяином фермы.

Следует отметить, что программа самозанятости реализуется в соответствии с Меморандумом, подписанным между Министерством труда и социальной защиты населения, Центральным банком и Ассоциацией банков Азербайджана. Согласно условиям социальной программы, нашим гражданам, желающим заниматься индивидуальным предпринимательством и принадлежащим к уязвимым группам, предоставляется производственное или сервисное оборудование. Цель состоит в том, чтобы поддержать этих людей в создании небольших семейных предприятий или развитии существующих предприятий.

В свою очередь, мы понимаем важность реализации подобных социальных проектов и всегда уделяем особое внимание социальным программам. Мы не только одними из первых присоединились к программе самозанятости, но и продолжим поддерживать реализацию этого проекта.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]