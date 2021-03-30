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Внешняя политика 30.03.2021 11:12

Иранские компании заинтересованы в разминировании территорий в Карабахе – глава МИД

Иранские компании заинтересованы в участии в разминировании и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана в Карабахе.

Данное предложениеозвучил глава МИД Ирана Джавад Зариф на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Душанбе на «полях» 9-й министерской конференции «Сердце Азии - Стамбульский процесс», сообщает азербайджанский МИД.

«Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности, в частности ситуацию в регионе после 44-дневной войны в Карабахе, и выполнение подписанных трехсторонних заявлений. Зариф отметил, что иранские компании готовы участвовать в разминировании и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи министры также обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве между Азербайджаном и Ираном.

«Главы МИД обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: ИРАН, КАРАБАХ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]