Иранские компании заинтересованы в разминировании территорий в Карабахе – глава МИД

Иранские компании заинтересованы в участии в разминировании и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана в Карабахе.

Данное предложениеозвучил глава МИД Ирана Джавад Зариф на встрече с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Душанбе на «полях» 9-й министерской конференции «Сердце Азии - Стамбульский процесс», сообщает азербайджанский МИД.

«Стороны также обсудили вопросы региональной безопасности, в частности ситуацию в регионе после 44-дневной войны в Карабахе, и выполнение подписанных трехсторонних заявлений. Зариф отметил, что иранские компании готовы участвовать в разминировании и восстановлении освобожденных территорий Азербайджана», - отмечается в сообщении.

В ходе встречи министры также обменялись мнениями о двустороннем сотрудничестве между Азербайджаном и Ираном.

«Главы МИД обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес», - подчеркивает внешнеполитическое ведомство Азербайджана.

Х.Насирзаде