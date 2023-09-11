Карабах являются частью Азербайджана – МИД Ирана

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

«Карабах является частью Азербайджанской Республики. Иран всегда подчеркивал уважение территориальной целостности стран и всегда выступал против любого изменения международных границ. Взаимное признание территориальной целостности Арменией и Азербайджаном станет важным шагом для достижения прочного мира и безопасности», - сказал Канаани на брифинге в понедельник.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на IRNA, по его словам, Тегеран следит за событиями на Южном Кавказе с «чуткостью и серьезностью».

«Мы находимся в контакте с властями Азербайджана и Армении", - отметил он.

Канаани подчеркнул, что власти Армении выразили Тегерану обеспокоенность возможностью нового военного конфликта с Азербайджаном. «В свою очередь, власти Азербайджана послали Ирану сигнал о том, что у них нет намерения совершать какие-либо военные действия и что недавние перемещения войск (на границе с Арменией – ИФ) были всего лишь обычной практикой в рамках подготовки к зиме».

Р.Ахмедов