Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.825 RUR   0.0175 GBR   2.1283 TRY   0.0633

Цена на нефть

08.09 $/bbl +/- WTI 87.51 +0.64 Brent 90.65 +0.73

Карабах 11.09.2023 14:33

Карабах являются частью Азербайджана – МИД Ирана

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил, что Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

«Карабах является частью Азербайджанской Республики. Иран всегда подчеркивал уважение территориальной целостности стран и всегда выступал против любого изменения международных границ. Взаимное признание территориальной целостности Арменией и Азербайджаном станет важным шагом для достижения прочного мира и безопасности», - сказал Канаани на брифинге в понедельник.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на IRNA, по его словам, Тегеран следит за событиями на Южном Кавказе с «чуткостью и серьезностью».

«Мы находимся в контакте с властями Азербайджана и Армении", - отметил он.

Канаани подчеркнул, что власти Армении выразили Тегерану обеспокоенность возможностью нового военного конфликта с Азербайджаном. «В свою очередь, власти Азербайджана послали Ирану сигнал о том, что у них нет намерения совершать какие-либо военные действия и что недавние перемещения войск (на границе с Арменией – ИФ) были всего лишь обычной практикой в рамках подготовки к зиме».

Р.Ахмедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ИРАН, МИД, КАРАБАХ


Похожие новости


Главы МИД Южной Кореи и Ирана обсудили замороженные активы Тегерана Глава МИД Ирана прибыл в Эр-Рияд впервые после восстановления дипотношений Глава МИД Ирана собирается нанести визит в Саудовскую Аравию на этой неделе, впервые с 2016 года Баку осудил нападение на мавзолей в иранском Ширазе, квалифицировал его как теракт В Тегеране добились размораживания $6 млрд в Южной Корее в рамках договоренности об обмене заключенными между Ираном и США В Иране изменили обвинение арестованному гражданину Азербайджана Сафарли В Иране обещают обеспечить максимальную защиту посольства Азербайджана в Тегеране Сопредседатели МПК Азербайджан-Иран вскоре встретятся в иранской Астаре Баку заинтересован в позитивном развитии отношений с Ираном - глава МИД Азербайджана Главы МИД Ирана и Судана встретились впервые спустя семь лет в Баку

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az