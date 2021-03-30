Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы экономического сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 9-й министерской конференции «Сердце Азии - Стамбульский процесс» в Душанбе во вторник провел встречу с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Гурейши, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Отметив важность расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, стороны подчеркнули важность следующего заседания межправительственной комиссии по торговле и экономике, которое состоится в Баку. Министры также подчеркнули важность развития межпарламентских отношений», - отмечается в сообщении.

Согласно данным, дипломаты обсудили перспективы сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и пакистанскими компаниями, двустороннее сотрудничество в области гражданской авиации.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Шестое заседание азербайджано-пакистанской МПК состоялось 26-27 апреля 2016 года в Исламабаде.

Х.Насирзаде