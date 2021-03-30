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Внешняя политика 30.03.2021 16:16

Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили вопросы экономического сотрудничества

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 9-й министерской конференции «Сердце Азии - Стамбульский процесс» в Душанбе во вторник провел встречу с пакистанским коллегой Шахом Махмудом Гурейши, сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

«Отметив важность расширения экономического сотрудничества между Азербайджаном и Пакистаном, стороны подчеркнули важность следующего заседания межправительственной комиссии по торговле и экономике, которое состоится в Баку. Министры также подчеркнули важность развития межпарламентских отношений», - отмечается в сообщении.

Согласно данным, дипломаты обсудили перспективы сотрудничества между Государственной нефтяной компанией Азербайджана и пакистанскими компаниями, двустороннее сотрудничество в области гражданской авиации.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Шестое заседание азербайджано-пакистанской МПК состоялось 26-27 апреля 2016 года в Исламабаде.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПАКИСТАН, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]