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Дальнее зарубежье 30.03.2021 22:38

Брюссельская конференция по Сирии собрала заявок о помощи на 5,3 млрд евро

Итогом работы пятой донорской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона", проходившей 29-30 марта в Брюсселе, стали обязательства на 5,3 млрд евро.

"Взяты обязательства на 5,3 млрд евро. Или 6,4 млрд долларов. 3,6 или 4,4 соответственно в евро и долларах - это субвенции на 2021 год. 1,7 млрд евро или 2 млрд долларов - на 2022 год", - объявил во вторник вечером, завершая конференцию, член Еврокомиссии по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: СИРИЯ, ПОМОЩЬ, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]