Брюссельская конференция по Сирии собрала заявок о помощи на 5,3 млрд евро

Итогом работы пятой донорской конференции "Поддержка будущего Сирии и региона", проходившей 29-30 марта в Брюсселе, стали обязательства на 5,3 млрд евро.

"Взяты обязательства на 5,3 млрд евро. Или 6,4 млрд долларов. 3,6 или 4,4 соответственно в евро и долларах - это субвенции на 2021 год. 1,7 млрд евро или 2 млрд долларов - на 2022 год", - объявил во вторник вечером, завершая конференцию, член Еврокомиссии по антикризисному управлению Янез Ленарчич.