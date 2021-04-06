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Дальнее зарубежье 06.04.2021 20:03

Задача ЕС на переговорах в Вене - возродить СВПД, заявляют в команде Борреля

Евросоюз ставит перед собой цель возобновить функционирование Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и добиться, чтобы все участники соглашения соблюдали свои обязательства, заявила Набила Массрали, пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.

"Координатор СВПД господин Боррель и его команда находятся в контакте со сторонами, подписавшими соглашение. Мы хотим дать дипломатии шанс найти решение", - сказала Массрали на брифинге в Брюсселе.

Она напомнила, что совещание в понедельник в Вене совместной комиссии СВПД созвано с целью определить, каким образом могут быть сняты возобновленные США антииранские санкции и как будут решаться вопросы контроля над ядерной программой Ирана с назначенными точными датами инспекций экспертов. Координатор комиссии на уровне политических директоров Энрике Мора работает в Вене со всеми сторонами, включая американскую.

В ответ на уточняющие вопросы представитель Борреля отметила, что впереди сложный процесс, поэтому преждевременно предвосхищать какие-либо его итоги. "Что можно сказать точно: мы делаем всё необходимое для продвижения вперед, имея целью возрождение этого соглашения", - заявила Массрали.

В том, что касается организации работы встречи в Вене, она сказала, что "координатор господин Мора проводит совещания отдельно со всеми соответствующими сторонами" ядерной сделки.

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Тэги: ЕС, СВПД, ЗАДАЧИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]