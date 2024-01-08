В ЕС высказались за возобновление СВПД по иранскому атому

Наращивание Ираном запасов обогащенного урана вызывает в ЕС большую обеспокоенность, и в Брюсселе считают необходимым вернуться к иранской ядерной сделке, заявил пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Петер Стано.
"Ввиду такого развития событий необходимо возродить международное соглашение по иранской ядерной программе, и высокий представитель (Боррель - ИФ), Европейский союз, страны-участницы этого соглашения концентрируют свои усилия по этому вопросу", - сказал Стано в понедельник на брифинге в Брюсселе.
По его словам, МАГАТЭ в этом также принадлежит важная роль, заключающаяся в проверке действий Тегерана по ядерной программе. "ЕС настаивает на полном сотрудничестве Ирана с МАГАТЭ, и лучший способ этому содействовать - возобновить соглашение по иранскому атому, чтобы держать ситуацию под контролем", - заявил Стано.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) заключили в 2015 году "шестерка" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран. Соглашение предусматривало снятие с Тегерана санкций в обмен на ограничение его ядерной программы. В мае 2018 года президент США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать обязательства по ограничению ядерной программы.
В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС в 2022 году прошли несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре в переговорах наступила пауза, которая длится до сих пор.
В Баку прошел официальный прием в честь президента ОАЭ, находящегося с визитом в Азербайджане
Министр обороны Турции встретился с азербайджанскими ветеранами
Германия увеличила экспорт в Россию в ноябре на 12,8%, сократила импорт из РФ на 14%
Honda может построить завод по выпуску электромобилей в Канаде стоимостью $14 млрд
ВОЗ пришлось отменить доставку медикаментов на север Газы из-за отсутствий гарантий безопасности
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Студенты Бакинской высшей школы нефти награждены дипломом I степени международной научно-практической конференции
Теперь карты и других банков в приложении Yelo!
AccessBank продлил тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Джалилабад
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы