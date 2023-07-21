В Иране назвали новые санкции ЕС за поставки Тегераном дронов в РФ безосновательными

В МИД Ирана опровергли обвинения со стороны Брюсселя в поставках беспилотников России и заявили, что ЕС ввел новые санкции против Тегерана исходя из своих политических мотивов, сообщает агентство "Тасним".
"Как мы говорили официально несколько раз, заявления об экспорте иранских дронов в Россию для использования против Украины являются безосновательными", - сказал представитель МИД Ирана Насер Канаани.
"К сожалению, Запад пытается продолжать неэффективную и неудачную политику по введению санкций против иранского народа, исходя из политических мотивов и прибегая к лживым и недоказанным утверждениям", - отметил он.
Канаани сказал, что Тегеран сохраняет за собой право дать пропорциональный ответ на эти шаги.
Накануне ЕС в рамках новых антироссийских санкций внес в черные списки шесть граждан Ирана, а также запретил экспорт в Иран компонентов, используемых для изготовления беспилотников.
Западные страны утверждают, что РФ применяла и применяет иранские беспилотники в ходе операций на Украине. Москва и Тегеран это отрицают.
Права и безопасность армянского меньшинства в Карабахе будут защищены Конституцией Азербайджана - Алиев
Карты минных полей, переданных Арменией Азербайджану, охватывают порядка 400 тыс. мин - Алиев
Ереван дал согласие на проведение встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Москве
Московский фармдистрибутор получил газовый участок в Волгоградской области вблизи активов ЛУКОЙЛа
Парламент Болгарии проголосовал за досрочное прекращение аренды ЛУКОЙЛом терминала, обслуживающего его НПЗ
Производство и потребление зерновых достигнут новых рекордов в 2023/2024 сельхозгоду - IGC
Более 60% населения мира используют социальные сети
Индийская IndiGo Airlines в августе запустит прямые рейсы в Азербайджан
Жара в Европе сменилась бурями с градом, в США по-прежнему аномально высокие температуры
Алиев посещает Шушинский район
Алиев посещает Ходжалинский район в Карабахе
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Состоялся интеллектуальный конкурс по случаю Национального дня прессы
Были выбраны участники летней стажировки Yelo Bank
Azerconnect собрал журналистов по случаю Дня национальной печати
В Баку осенью 2024 года пройдет международная оборонная выставка ADEX
В Азербайджане в 2024г пройдет халяльный бизнес и туристический форум
В Баку летом пройдет международная сельскохозяйственная конференция
Азербайджан может стать важным региональным лидером и поставщиком низкоуглеродного водорода в ЕС