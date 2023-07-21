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Регион 21.07.2023 19:00

В Иране назвали новые санкции ЕС за поставки Тегераном дронов в РФ безосновательными

В МИД Ирана опровергли обвинения со стороны Брюсселя в поставках беспилотников России и заявили, что ЕС ввел новые санкции против Тегерана исходя из своих политических мотивов, сообщает агентство "Тасним".

"Как мы говорили официально несколько раз, заявления об экспорте иранских дронов в Россию для использования против Украины являются безосновательными", - сказал представитель МИД Ирана Насер Канаани.

"К сожалению, Запад пытается продолжать неэффективную и неудачную политику по введению санкций против иранского народа, исходя из политических мотивов и прибегая к лживым и недоказанным утверждениям", - отметил он.

Канаани сказал, что Тегеран сохраняет за собой право дать пропорциональный ответ на эти шаги.

Накануне ЕС в рамках новых антироссийских санкций внес в черные списки шесть граждан Ирана, а также запретил экспорт в Иран компонентов, используемых для изготовления беспилотников.

Западные страны утверждают, что РФ применяла и применяет иранские беспилотники в ходе операций на Украине. Москва и Тегеран это отрицают.

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Тэги: ИРАН, ЕС, САНКЦИИ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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