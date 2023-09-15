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Регион 15.09.2023 20:50

ЕС ввел новый пакет санкций против Ирана

Совет ЕС объявил в пятницу, что принял десятый пакет ограничительных мер в отношении четырех физических и шести юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека в Иране.

"Сегодняшний пакет последовал за заявлением высокого представителя (ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля - ИФ) от имени Европейского союза по случаю годовщины убийства Махсы Амини 16 сентября 2022 года, когда она находилась под стражей в иранской полиции нравов", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

В документе сообщается, что в дополнительный санкционный список входят заместитель главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Центральном штабе безопасности и полицейские командиры провинций Мазандаран и Фарс.

Кроме того, совет включил в список тюрьму Качуи и ее директора и еще три иранские тюрьмы. Санкции введены также в отношении агентства Tasnim News и Высшего совета по киберпространству.

"Ограничительные меры теперь применяются в общей сложности к 227 физическим и 43 юридическим лицам. Они включают замораживание активов, запрет на поездки в Европейский союз и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов лицам, включенным в список. Также действует запрет на экспорт в Иран оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, и оборудования для мониторинга телекоммуникаций", - напоминают в Брюсселе.

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Тэги: ЕС, ИРАН, САНКЦИИ


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