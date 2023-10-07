Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0169 GBR   2.07 TRY   0.0614

Цена на нефть

05.10 $/bbl +/- WTI 82.31 -1.91 Brent 84.07 -1.74

Дальнее зарубежье 07.10.2023 09:35

Боррель считает нерешенным вопрос об отмене антииранских санкций в «переходный день СВПД»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель распространил заявление, в котором сообщил, что получил письмо от глав МИД Франции, Германии и Великобритании о выполнении Ираном обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

"Министры иностранных дел заявили, что Иран не выполняет обязательств с 2019 года, и считают, что эта проблема не была решена с помощью механизма разрешения споров СВПД. Они выразили намерение не предпринимать шагов по отмене дальнейших санкций в переходный день СВПД 18 октября 2023 года", - говорится в документе координатора совместной комиссии СВПД, опубликованном вечером в пятницу в Брюсселе.

"Впоследствии как координатор я консультировался со всеми участниками СВПД по поводу дальнейших действий. По итогам этих консультаций отмечу, что на сегодняшний день этот вопрос остается нерешенным, учитывая высказанные разные мнения. В то же время участники подтвердили свою приверженность дипломатическому решению в рамках СВПД. Я по-прежнему целиком придерживаюсь продолжения всех возможных усилий по возобновлению полного осуществления СВПД, которое также обсуждалось в ходе консультаций", - заявил Боррель.

СВПД был заключен в 2015 году "шестеркой" международных посредников (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Ираном и предусматривал снятие с последнего санкций в обмен на ограничение Тегераном ядерной программы. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп вышел из СВПД и восстановил односторонние антииранские санкции. В ответ Тегеран начал поэтапно сокращать свои обязательства по ограничению ядерной программы в рамках соглашения.

Нынешний президент США Джо Байден заявил о готовности Вашингтона при определенных условиях вернуться в ядерную сделку.

В Вене при посредничестве Великобритании, Германии, Китая, Франции, России и ЕС прошло несколько раундов непрямых переговоров между Ираном и США об условиях восстановления СВПД. Однако вскоре на переговорах взяли паузу, которая затянулась до сих пор.

Согласно оригинальному тексту СВПД, "переходный день - дата через восемь лет после дня принятия или день, в который генеральный директор МАГАТЭ представляет доклад, в котором говорится, что МАГАТЭ сделало широкое заключение о том, что весь ядерный материал в Иране используется только в мирных видах деятельности, в зависимости от того, какая из этих дат наступит раньше".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЕС, ИРАН, САНКЦИИ


Похожие новости


ЕС ввел новый пакет санкций против Ирана Боррель высказался за «критическое взаимодействие» ЕС с Ираном В Иране назвали новые санкции ЕС за поставки Тегераном дронов в РФ безосновательными ЕС ввел санкции еще против семи иранских чиновников и силовиков за жестокие подавления протестов Совет ЕС принял новые санкции в отношении Ирана ЕС внес в санкционные списки по Сирии и Ирану 33 человека и 9 структур ЕС ввел дополнительные санкции в отношении Ирана ЕС вводит дополнительные антииранские санкции за нарушения прав человека ЕС не теряет надежды восстановить ядерное соглашение с Ираном ЕС наложил санкции на иранскую госкорпорацию, производящую беспилотники

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az