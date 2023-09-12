Боррель высказался за «критическое взаимодействие» ЕС с Ираном

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что, несмотря на плохое состояние отношений Евросоюза с Ираном, Брюссель должен поддерживать контакты с Тегераном.
"Наши отношения находятся на низком уровне. В то же время нам следует поддерживать необходимый подход "критического взаимодействия" с Ираном. Сохранение дипломатических каналов открытыми крайне важно для защиты наших граждан, наших интересов и поддержки основных прав иранского народа", - заявил глава дипломатии ЕС во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.
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