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Дальнее зарубежье 12.09.2023 22:30

Боррель высказался за «критическое взаимодействие» ЕС с Ираном

Высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель считает, что, несмотря на плохое состояние отношений Евросоюза с Ираном, Брюссель должен поддерживать контакты с Тегераном.

"Наши отношения находятся на низком уровне. В то же время нам следует поддерживать необходимый подход "критического взаимодействия" с Ираном. Сохранение дипломатических каналов открытыми крайне важно для защиты наших граждан, наших интересов и поддержки основных прав иранского народа", - заявил глава дипломатии ЕС во вторник на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге.

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Тэги: ЕС, БОРРЕЛЬ, ИРАН, ОТНОШЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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