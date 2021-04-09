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09.04.2021 14:18

Онлайн-обучение теперь намного проще с интернет пакетом «TƏHSİL+» от Nar !

Студенты, школьники и преподаватели, которые продолжают свое онлайн-обучение, могут воспользоваться выгодным интернет-пакетом «TƏHSİL+», представленным компанией Nar. Объединив в себе такие платформы как Microsoft Teams и Zoom, интернет-пакет позволяет подключаться к обучение вне зависимости от местоположения. Абоненты могут пользоваться данными приложениями, как с приложения, так и с веб-браузера, без ограничений в скорости.

Следует отметить, что пакет предлагает абонентам 50 ГБ без ограничения скорости всего за 10 АЗН. Чтобы воспользоваться преимуществами выгодного интернет-пакета, абоненты могут активировать его, набрав комбинацию *777#21# или отправив ключевое слово «T+» на номер 777. Стоит подчеркнуть, что интернет-пакетом «TƏHSİL+» можно поделиться при помощи функции «hotspot». Подробную информацию об интернет-пакете «TƏHSİL+» можно найти по адресу https://www.nar.az/ru/tehsil-plus/.

Компания Azerfon (торговая марка Nar), начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Nar стал первым оператором в стране, представившим технологию 3G, а также широкий охват сети четвертого поколения (4G). Сегодня, Nar предоставляет более 2,3 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 8700 базовых станций и охватывающей 90% территории страны

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]