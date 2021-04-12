МАГАТЭ должно изучить инцидент в иранском Натанзе - Косачев

В случае причастности Израиля к аварии на ядерном объекте в иранском Натанзе, эти действия должны быть изучены МАГАТЭ, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
"Если (подчеркну - если) подтвердится причастность Израиля к недавней аварии на распределительной электросети объекта в Натанзе, эти действия подпадают под действие Конвенции в части обоих процитированных положений и должны быть предметом изучения со стороны МАГАТЭ",- написал Косачев на своей странице в "Фейсбуке".
Так он прокомментировал сообщения о том, что Тегеран обвинил Израиль в причастности к произошедшему в выходные инциденту на иранском ядерном объекте в Натанзе.
Сенатор напомнил, что 13 сентября 2005 года Генеральная Ассамблея ООН одобрила Международную конвенцию о борьбе с актами ядерного терроризма (МКБАЯТ), которая вступила в силу 7 июля 2007 г. Первым подписавшим конвенцию стал президент Российской Федерации, среди подписантов есть и Израиль, хотя и не ратифицировавший этот документ до сих пор, отметил Косачев.
"В иранском городе Натанза расположен горно-обогатительный комбинат, на котором происходит обогащение урана. 10 апреля в городе начал работать цех по производству усовершенствованных центрифуг. Завод в Натанзе входит в число объектов, находящихся под наблюдением МАГАТЭ в рамках ядерной сделки 2015 года (СВПД) между Ираном и группой мировых держав. То есть это ядерный объект", - заметил вице-спикер.
По его словам, согласно конвенции, любое лицо совершает преступление, если оно незаконно и умышленно повреждает ядерный объект с намерением нанести существенный ущерб собственности.
"И еще там сказано, что "ничто в настоящей Конвенции не наделяет государство-участник правом осуществлять на территории другого государства-участника юрисдикцию и функции, которые входят исключительно в компетенцию властей этого другого государства-участника в соответствии с его национальным законодательством", - отметил сенатор.
По мнению Косачева, неопределенность с наличием либо отсутствием у Израиля ядерного оружия всегда будет оставаться колоссальным стимулирующим фактором такое оружие разрабатывать для тех стран региона, которые видят в Израиле угрозу своим национальным интересам.
"Это замкнутый круг, и он может быть разорван только в случае безусловного соблюдения всеми пороговыми странами (включая и Иран, и Израиль) требований Договора о нераспространении ядерного оружия. В котором, кстати, Иран участвует, а Израиль - нет", - подчеркнул он.
Глава МИД Ирана Джавад Зариф в понедельник заявил, что Израиль несет ответственность за произошедший на выходных инцидент на иранском ядерном объекте в Натанзе, и Тегеран в связи с этим обещает предпринять ответные меры.
"Сионисты хотят отомстить из-за нашего прогресса на пути к снятию санкций. Они публично заявили, что не допустят этого. Но мы отомстим сионистам", - цитирует иранское телевидение слова Зарифа.
В воскресенье глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи заявил, что сбой в системе распределения электроэнергии на обогатительном комплексе им. мученика Ахмади Рошана в Натанзе оказался проявлением "ядерного терроризма". Но Салехи воздержался от обвинения конкретных сил в акте саботажа.
Позднее газета The New York Times со ссылкой на источники в разведке США сообщила, что инцидент на иранском ядерном объекте в Натанзе минимум на девять месяцев парализовал обогащение там урана.
"Официальные лица, рассказавшие на условиях анонимности о секретной израильской операции, заявили, что взрыв серьезно помещает Ирану обогащать уран. Они считают, что потребуется минимум девять месяцев на то, чтобы восстановить работу в Натанзе", - писала газета.
По информации собеседников издания, мощный взрыв уничтожил систему энергоснабжения в Натанзе. Без нее центрифуги по обогащению урана работать не будут.
Ранее газета "Джерузалем пост" сообщала, что речь шла о кибератаке, за которой, вероятно, стоит израильская разведка "Моссад".
Газета уточняла, что такая информация со ссылкой на источники в странах Запада ранее появилась в израильских СМИ.
В свою очередь неназванный источник рассказал израильскому изданию, что инцидент на предприятии в Натанзе случайным не был, а ущерб от него оказался серьезнее, чем описывали иранские власти: ранее в Организации по атомной энергии Ирана утверждали, что в результате происшествия пострадавших нет, загрязнения окружающей среды также не отмечено.
"Джерузалем пост" напоминает, что ядерные объекты Ирана в Натанзе, по данным из-за рубежа, ранее становились жертвами израильских кибератак: в 2010 году совместная операция Израиля и США с использованием вирусной программы StuxNet привела здесь к разрушению свыше 1 тыс. центрифуг.
В июле прошлого года на иранском ядерном объекте в Натанзе, где проводилось обогащение урана, произошел пожар. Тегеран впоследствии назвал саботаж причиной аварии, но не стали публично озвучивать, кого именно подозревают в диверсии. Позднее представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камалванди заявлял, что к пожару на ядерном объекте в Натанзе, похоже, причастен Израиль.
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