Рост продаж ПК в мире в I квартале был максимальным за 20 лет - Gartner

Мировые поставки персональных компьютеров (ПК) в первом квартале 2021 года подскочили почти на треть и составили 69,9 млн, свидетельствуют предварительные данные аналитической компании Gartner.
Это самый значительный подъем за два десятилетия, с момента начала расчетов данного показателя. Он обусловлен, в частности, низкой базой сравнения, поскольку в начале 2020 года по миру начала распространяться коронавирусная инфекция.
"Данный рост следует рассматривать в контексте двух уникальных факторов: сравнения с рынком, ограниченным пандемией, и текущим глобальным дефицитом полупроводников, - отмечает директор по исследованиям Gartner Микако Китагава. - Рост в этом квартале, возможно, был бы ниже, если бы не хаос в сфере отгрузки в начале 2020 года. Между тем дефицит полупроводников снова отрицательно сказывается на цепочке поставок, и сроки доставки некоторых ПК увеличиваются до четырех месяцев".
Gartner традиционно не учитывает в своих расчетах поставки ноутбуков линейки Chromebook. При этом они в первом квартале взлетели в несколько раз, в результате с их учетом общие продажи ПК в мире выросли на 47% относительно января-марта 2020 года.
Китайская Lenovo и американские HP Inc. и Dell сохранили лидирующие позиции на глобальном рынке. Все вендоры из топ-6 продемонстрировали двухзначные темпы роста поставок в минувшем квартале и практически все нарастили свою рыночную долю.
Поставки ПК в США в январе-марте выросли на 24,1% в годовом выражении. HP Inc. осталась лидером рынка этой страны с долей в 27%, при этом доля идущей второй Dell составляет 26,6%.
Продажи компьютеров в регионе EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток) увеличились на 30,9% - до 22,4 млн. В Азиатско-Тихоокеанском регионе они подскочили на 37,6%, в том числе в Китае - на 70%.
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