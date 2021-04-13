Алиев и Лукашенко провели неофициальную встречу в Баку

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко провели во вторник вечером в Баку неофициальную встречу, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Как сообщалось ранее, Лукашенко во вторник прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Официальные переговоры лидеров двух стран намечены на среду.

Р.Ахмедов