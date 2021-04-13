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Внешняя политика 13.04.2021 20:44

Алиев и Лукашенко провели неофициальную встречу в Баку

Президенты Азербайджана и Беларуси Ильхам Алиев и Александр Лукашенко провели во вторник вечером в Баку неофициальную встречу, сообщает сайт азербайджанского лидера.

Как сообщалось ранее, Лукашенко во вторник прибыл с рабочим визитом в Азербайджан.

Официальные переговоры лидеров двух стран намечены на среду.

Р.Ахмедов

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Тэги: АЛИЕВ, ЛУКАШЕНКО, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]