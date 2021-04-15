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Дальнее зарубежье 15.04.2021 11:38

Вице-президент США посетит Мексику и Гватемалу для поиска путей решения проблемы миграции

Вице-президент Камала Харрис заявила в среду, что намерена в ближайшее время посетить Мексику и Гватемалу в рамках реализации плана замедления миграции к американо-мексиканской границе дипломатическими усилиями.

"Мы сосредоточены на том, чтобы разобраться с первопричинами, и я с нетерпением жду поездки, надеюсь, моей первой поездки в Северный треугольник, остановившись в Мексике, а затем отправившись в Гватемалу", - сказал Харрис.

Она выступила перед журналистами после участия в виртуальном круглом столе с экспертами, которые предложили рекомендации по региону, сосредоточив внимание на основных причинах миграции.

Президент Джо Байден, отошедший от жесткого иммиграционного подхода своего предшественника Дональда Трампа, поручил Харрис возглавить усилия США по решению миграционной проблемы с Мексикой и странами Северного треугольника Центральной Америки - Гондурасом, Сальвадором и Гватемалой.

Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи заявил, что его правительство, во время визита Харрис, скорее всего, достигнет договоренностей по вопросам миграции с Харрис, но добавил, что никаких сделок пока не было запланировано.

По его словам, американская сторона "проанализирует наши предложения", которые могут стать основой соглашения. Он отметил, что конкретная дата его встречи с Харрис еще не определена.

В марте Соединенные Штаты столкнулись с самым большим числом детей, которые пытались пересечь американскую границу без сопровождения взрослых: на американо-мексиканской границе было задержано более 170 таких несовершеннолетних мигрантов.

Харрис отметила, что одной из задач США для обуздания растущей миграции остается выяснение путей экономического развития стран Северного треугольника. По ее мнению, большинство жителей региона не хотели бы покидать свои дома, но многие делают это из-за отсутствия возможностей удовлетворить свои самые насущные жизненные потребности.

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Тэги: США, ВИЦЕ/ПРЕЗИДЕНТ, ВИЗИТЫ, МИГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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