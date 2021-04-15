AzerGold направит около 6 млн манатов на создание испытательной лаборатории на Човдаре

ЗАО "AzerGold" направит около 6 млн манатов на работы по организации деятельности испытательной лаборатории на Човдарском участке по переработке руды (ЧУПР).

Согласно данным сайта www.tender.gov.az, соответствующий контракт AzerGold подписало с ООО «Intertek Azeri Ltd».

Стоимость договора – 5 млн 862 тыс. 331,26 манатов.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года "AzerGold" поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова