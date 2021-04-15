Грузия предложила свою территорию как нейтральную площадку для переговоров между Баку и Ереваном

Грузия предлагает Армении и Азербайджану переговорную платформу в Тбилиси для разрядки поствоенной ситуации, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Это предложение остается в силе в любое время. Все хорошо понимают, что любой конфликт в наших трех странах наносит урон всему региону, поэтому миру и сотрудничеству нет альтернативы", - заявила Зурабишвили на совместном брифинге с президентом Армении Арменом Саркисяном в четверг.

Она сообщила, что на встрече с армянским коллегой рассмотрела перспективы экономического развития Южного Кавказа и отметила, что в этом одну из главных ролей должен сыграть Евросоюз.

"Мы представляем Кавказский регион только открытым пространством и осуществление в нем масштабных экономических проектов возможно при активном участии главного игрока - Евросоюза, вместе с другими заинтересованными сторонами. Важно также включение Евросоюза в окончательном урегулировании конфликта", - заявила Зурабишвили.

Президент Армении отметил, что представил Зурабишвили подходы армянской стороны к конфликту с Азербайджаном.

Президент Армении в четверг прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом.