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Карабахский конфликт 15.04.2021 18:49

Грузия предложила свою территорию как нейтральную площадку для переговоров между Баку и Ереваном

Грузия предлагает Армении и Азербайджану переговорную платформу в Тбилиси для разрядки поствоенной ситуации, заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили.

"Это предложение остается в силе в любое время. Все хорошо понимают, что любой конфликт в наших трех странах наносит урон всему региону, поэтому миру и сотрудничеству нет альтернативы", - заявила Зурабишвили на совместном брифинге с президентом Армении Арменом Саркисяном в четверг.

Она сообщила, что на встрече с армянским коллегой рассмотрела перспективы экономического развития Южного Кавказа и отметила, что в этом одну из главных ролей должен сыграть Евросоюз.

"Мы представляем Кавказский регион только открытым пространством и осуществление в нем масштабных экономических проектов возможно при активном участии главного игрока - Евросоюза, вместе с другими заинтересованными сторонами. Важно также включение Евросоюза в окончательном урегулировании конфликта", - заявила Зурабишвили.

Президент Армении отметил, что представил Зурабишвили подходы армянской стороны к конфликту с Азербайджаном.

Президент Армении в четверг прибыл в Грузию с двухдневным официальным визитом.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]