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СНГ 15.04.2021 22:50

Президент Молдавии обещает подписать указ о роспуске парламента и назначении досрочных выборов после снятия режима ЧП

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что в ближайшее время подпишет указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных парламентских выборов.

"В скором будущем я подпишу указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов. Согласно законодательству, парламент не может быть распущен в период действия режима чрезвычайного положения. Но чрезвычайное положение не может быть щитом для коррумпированных депутатов из коалиции Партии социалистов и партии "Шор", которые не хотят идти к избирателям и пытаются отстрочить досрочные выборы", - сказала Санду на пресс-конференции в четверг вечером, комментируя решение Конституционного суда Молдавии о том, что существуют все обстоятельства для роспуска парламента.

Она напомнила, что принятый парламентом закон о введении режима чрезвычайного положения был оспорен несколькими депутатами в Конституционном суде.

"Мы должны изучить мотивационную часть сегодняшнего решения Конституционного суда. Также дождемся решения КС по поводу режима чрезвычайного положения. Только после этого я подпишу указ", - подчеркнула Санду, отказавшись высказываться по поводу того, когда примерно могут состояться досрочные выборы парламента.

По ее мнению, "Конституционный суд вынес справедливое решение, которого давно ждут граждане Молдавии".

"Одно могу сказать: выборы парламента неизбежны, от них никуда не деться. Выборы должны состояться как можно раньше, но с учетом развития пандемической ситуации в стране. Досрочные парламентские выборы означают еще и перезагрузку всей политической системы Молдавии, отстранение от руководства страной коррумпированных политиков, руководителей министерств, ведомств, агентств и департаментов", - заявила Санду.

В четверг Конституционный суд Молдавии постановил, есть все основания для роспуска парламента. В его решении говорится, что неспособность парламента сформировать правительство в течение трех месяцев является основанием для роспуска главного законодательного органа страны. В соответствии с вердиктом КС, президент Санду обязана подписать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПАРЛАМЕНТ, РОСПУСК


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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