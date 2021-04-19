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Дальнее зарубежье 19.04.2021 14:25

В Кейптауне начались эвакуации из-за мощного пожара

Пригороды Кейптауна эвакуируют из-за крупного пожара, а власти задержали подозреваемого в поджоге, сообщают южноафриканские СМИ.

"Превентивные эвакуации продолжаются на Пеппертри-роад во Вредрехуке после того, как огонь перекинулся на район ночью", - сообщили власти Кейптауна в Twitter.

Еще эвакуации проводят в районе Челмсфорд. Полицейская служба ЮАР подозревает, что пожар начался с поджога. Один из местных жителей видел, как трое мужчин жгли костер на пике Дьявола. В воскресенье власти задержали 35-летнего мужчину, а двум другим подозреваемым удалось избежать ареста.

Пожар начался в воскресенье утром. Огонь уничтожил ресторан Rhodes Memorial, мельницу 17-го века и несколько исторических зданий. Университет Кейптауна отменил все занятия. С огнем уже больше суток борются более 250 пожарных, четверо пострадали. Но пока потушить пожар не удалось.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЮАР, ПОЖАР, ЭВАКЦУАЦИИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]