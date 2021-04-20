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Дальнее зарубежье 20.04.2021 23:11

Париж и Берлин стремятся не допустить эскалации на границах Украины - Парли

Министр обороны Франции Флоранс Парли отметила, что ее страна и Германия как члены "нормандского формата" следят за обстановкой на границе Украины и России и предпринимают усилия для того, чтобы избежать эскалации.

"Наше внимание обращено на Украину не только в течение нескольких дней, но вот уже в течение многих месяцев, и мы наблюдаем за усилением российского присутствия и активности с огромной бдительностью", - сказала глава французского оборонного ведомства, отвечая во вторник на вопросы на совместной с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр пресс-конференции в Париже.

"Мы поддерживаем тесные контакты (с Германией). Президент Макрон и канцлер Меркель регулярно обсуждают этот вопрос. Президент (Украины) Зеленский был в Париже в прошлую пятницу. И мы воспользовались этим визитом, чтобы провести обмен мнениями (по видеосвязи) с канцлером Меркель президентов Макрона и Зеленского", - продолжила Парли.

Она напомнила, что после этого визита состоялось совещание "нормандского формата" на уровне политсоветников, и "дипломатические контакты продолжаются с высокой интенсивностью".

По ее словам, президент Макрон и канцлер Меркель лично прилагают усилия для продолжения дипломатических контактов с целью избежать любой эскалации в регионе.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МИНОБОРОНЫ, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]