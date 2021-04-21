МВФ начал консультации с властями Азербайджана по статье IV

Международный валютный фонд начал консультации с правительством Азербайджана по статье IV Устава фонда, сообщает Центральный банк Азербайджана.

«С 19 апреля по 7 мая 2021 года виртуальная миссия Международного валютного фонда (МВФ) проведет консультации с Азербайджаном в соответствии со статьями Устава IV. В связи с этим ЦБ провел видеоконференцию с главой миссии МВФ в Азербайджане Натальей Тамирисой», - говорится в сообщении.

На видеоконференции обсуждалась макроэкономическая и финансовая стабильность в Азербайджане, макроэкономические прогнозы на 2021 год и среднесрочную перспективу, приоритеты денежно-кредитной политики и финансовой стабильности в контексте пандемии коронавируса и в последующий период.

Стороны обменялись мнениями о задачах и прогнозах по денежно-кредитной политике и политике финансовой стабильности до конца 2021 года.

В последний раз МВФ проводил консультации с правительством Азербайджана по статье IV в июне 2019 года. В 2020 году консультации не состоялись из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Азербайджан присоединился к МВФ 18 сентября 1992 года. С 2006 года правительство Азербайджана не осуществляет заимствований от МВФ, и сотрудничество ведется в рамках консультаций по статье IV устава фонда, технических миссий по основным направлениям макроэкономической политики.

А.Мамедов