В Праге не исключают высылки из страны других российских дипломатов, если Россия не вернет чешских

Власти Чехии обратились к России с просьбой разрешить чешским дипломатам вернуться в Москву.
"Российская федерация до полудня завтрашнего дня должна обеспечить возвращение в посольство в Москве всех высланных дипломатов. В случае, если наши дипломаты не смогут вернуться в Москву, завтра я приму решение о сокращении штата посольства Российской Федерации в Праге, чтобы он соответствовал нынешнему штату в посольстве Чехии", - приводит в среду слова главы МИД Чехии Якуба Кулганека чешский информационный портал Seznam Zpravy.
Ранее в среду Кулганек провел встречу с российским послом в Чехии Александром Змеевским, которому он сообщил в частности о том, что высылка из Москвы 20 чешских дипломатов осложнила работу посольства Чехии в России.
17 апреля власти Чехии сообщили о решении выслать 18 российских дипломатов. По версии Праги, речь идет о сотрудниках разведки, работающих под дипломатическим прикрытием. Чешские власти пошли на такой шаг, так как, по их версии, российские спецслужбы оказались причастны ко взрыву склада боеприпасов в Чехии в 2014 году. Тогда погибли два человека.
19 апреля власти Чехии на фоне этого скандала объявили о решении исключить "Росатом" из тендера на расширение АЭС "Дукованы".
МИД РФ в ответ объявил 20 сотрудников посольства Чехии в Москве "персона нон грата".
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