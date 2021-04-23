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Дальнее зарубежье 23.04.2021 21:27

Пентагон приостановил полеты всех стратегических бомбардировщиков B-1B

В связи с выявленными техническими неполадками в работе двигателей одного из американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer приостановлены полеты всех самолетов данного типа, сообщило Командование глобального удара США.

По имеющимся данным, в начале апреля после аварийной посадки B-1B с бортовым номером 86-0104 на авиабазе Эллсуорт в штате Южная Дакота была обнаружена серьезная утечка в топливном насосе, обеспечивающем выход самолета на форсаж.

Командование приняло решение провести техническое обследование и профилактику всего авиапарка этих бомбардировщиков.

Все полеты самолетов приостановлены с 20 апреля. Возвращение их в строй будет осуществляться по мере прохождения индивидуальной инспекции. Конкретного графика пока нет.

По сообщению командования, пока их задачи по всему миру будут выполнять другие имеющиеся у США стратегические бомбардировщики - B-52H и B-2.

Американские СМИ отмечают, что за последние годы выросло количество технических проблем, в том числе с двигателями, выявленных у стареющих бомбардировщиков B-1B.

В настоящее время ВВС США располагают 61 бомбардировщиком В-1В Lancer, а также 46 стратегическими бомбардировщиками B-52H и 20 бомбардировщиками-невидимками B-2, способными нести ядерное оружие.

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Тэги: США, БОМБАРДИРОВЩИКИ, ПОЛЕТЫ, ПРИОСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]