Пентагон приостановил полеты всех стратегических бомбардировщиков B-1B

В связи с выявленными техническими неполадками в работе двигателей одного из американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer приостановлены полеты всех самолетов данного типа, сообщило Командование глобального удара США.
По имеющимся данным, в начале апреля после аварийной посадки B-1B с бортовым номером 86-0104 на авиабазе Эллсуорт в штате Южная Дакота была обнаружена серьезная утечка в топливном насосе, обеспечивающем выход самолета на форсаж.
Командование приняло решение провести техническое обследование и профилактику всего авиапарка этих бомбардировщиков.
Все полеты самолетов приостановлены с 20 апреля. Возвращение их в строй будет осуществляться по мере прохождения индивидуальной инспекции. Конкретного графика пока нет.
По сообщению командования, пока их задачи по всему миру будут выполнять другие имеющиеся у США стратегические бомбардировщики - B-52H и B-2.
Американские СМИ отмечают, что за последние годы выросло количество технических проблем, в том числе с двигателями, выявленных у стареющих бомбардировщиков B-1B.
В настоящее время ВВС США располагают 61 бомбардировщиком В-1В Lancer, а также 46 стратегическими бомбардировщиками B-52H и 20 бомбардировщиками-невидимками B-2, способными нести ядерное оружие.
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