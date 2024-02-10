США планируют построить 64 стратегических бомбардировщика шестого поколения к 2032 году

Соединенные Штаты Америки планируют построить к 2032 году не менее 64 стратегических стелс-бомбардировщиков шестого поколения B-21 Raider, сообщило издание Air And Space Forces.
Они должны прийти на смену такому же количеству имеющихся на вооружении стратегических бомбардировщиков B-1B и B-2. Предполагается, что ежегодно будут выпускаться восемь самолетов шестого поколения, отмечает издание, ссылаясь на данные Пентагона.
В январе заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Уильям ЛаПланте сообщил, что Пентагон заключил с корпорацией Northrop Grumman контракт на строительство первой партии B-21 Raider. Детали контракта, количество и сроки выпуска самолетов не раскрываются.
По данным ВВС США, первый B-21 под именем Cerberus уже совершил два испытательных полета - 10 ноября прошлого года и 17 января. Корпорация-разработчик Northrop Grumman построила уже шесть самолетов данного типа.
В начале декабря 2022 года Пентагон впервые официально представил новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider в ходе презентации на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл, штат Калифорния. Последовавшие тестовые полеты самолета проводились с аэродрома завода.
Командование глобального удара ВВС США предполагает получить на вооружение первый B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году.
По данным Федерации американских ученых, в частности, планируется, что B-21 Raider, будет способен нести восемь крылатых ракет с ядерными боеголовками дальнего радиуса действия или восемь ядерных авиабомб мощностью от 5 до 400 килотонн.
Стоимость каждого B-21, создаваемого корпорацией Northrop Grumman, оценивается в $772 млн. ВВС США хотят получить более 100 таких бомбардировщиков.
Самолет создан по схеме "летающее крыло". По своей форме он напоминает стратегический стел-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США.
B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью. Детальные технические характеристики B-21 засекречены.
Самолет предназначен для замены парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit. После этого в составе ВВС помимо B-21 некоторое время будут оставаться бомбардировщики B-52 Stratofortress, но в перспективе и они будут постепенно заменены.
Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).
Алиев уверен в дальнейшем развитии отношений Баку и Тбилиси
Баку рассчитывает на укрепление отношений с Пекином - Алиев
Жапаров поздравил Алиева с победой на выборах, подтвердил готовность углублять всестороннее сотрудничество между Баку и Бишкеком
Азербайджан в 2023г импортировал из РФ 1,3 млн тонн зерновой продукции
Пожар на французской АЭС обошелся без пострадавших и ущерба для окружающей среды, заявил оператор
В Туркменистане в 2023 году добыто 80,6 млрд куб.м. газа и 8,3 млн т нефти
Власти Индонезии обсуждают перенос достопримечательностей Бали на запад острова
Азербайджан узнал соперников по Лиге наций сезона 2024/2025
Walt Disney увеличила чистую прибыль в I финквартале, возобновила buyback и повысила дивиденды
Госагентство по водным ресурсам завершило строительство водоочистной установки в г.Евлах
Управление связи Шарурского района НАР направит около 1,6 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Управление связи Бабекского района НАР направит 1,8 млн манатов на закупку и установку телекоммуникационного сетевого оборудования
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Легко отправляйте деньги за границу с приложением Yelo
AccessBank объявляет тендер на ремонтно-строительные работы в филиале Габала
Bakcell расширит сеть своих сервисных центров в Карабахском регионе
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы