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Дальнее зарубежье 10.02.2024 22:22

США планируют построить 64 стратегических бомбардировщика шестого поколения к 2032 году

Соединенные Штаты Америки планируют построить к 2032 году не менее 64 стратегических стелс-бомбардировщиков шестого поколения B-21 Raider, сообщило издание Air And Space Forces.

Они должны прийти на смену такому же количеству имеющихся на вооружении стратегических бомбардировщиков B-1B и B-2. Предполагается, что ежегодно будут выпускаться восемь самолетов шестого поколения, отмечает издание, ссылаясь на данные Пентагона.

В январе заместитель министра обороны США по закупкам и обеспечению Уильям ЛаПланте сообщил, что Пентагон заключил с корпорацией Northrop Grumman контракт на строительство первой партии B-21 Raider. Детали контракта, количество и сроки выпуска самолетов не раскрываются.

По данным ВВС США, первый B-21 под именем Cerberus уже совершил два испытательных полета - 10 ноября прошлого года и 17 января. Корпорация-разработчик Northrop Grumman построила уже шесть самолетов данного типа.

В начале декабря 2022 года Пентагон впервые официально представил новый стратегический стелс-бомбардировщик B-21 Raider в ходе презентации на 42-м заводе ВВС США в городе Палмдейл, штат Калифорния. Последовавшие тестовые полеты самолета проводились с аэродрома завода.

Командование глобального удара ВВС США предполагает получить на вооружение первый B-21 Raider, который способен нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, уже в 2025 году.

По данным Федерации американских ученых, в частности, планируется, что B-21 Raider, будет способен нести восемь крылатых ракет с ядерными боеголовками дальнего радиуса действия или восемь ядерных авиабомб мощностью от 5 до 400 килотонн.

Стоимость каждого B-21, создаваемого корпорацией Northrop Grumman, оценивается в $772 млн. ВВС США хотят получить более 100 таких бомбардировщиков.

Самолет создан по схеме "летающее крыло". По своей форме он напоминает стратегический стел-бомбардировщик B-2 Spirit, стоящий на вооружении ВВС США.

B-21 Raider обладает значительной бомбовой нагрузкой и малозаметностью. Детальные технические характеристики B-21 засекречены.

Самолет предназначен для замены парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit. После этого в составе ВВС помимо B-21 некоторое время будут оставаться бомбардировщики B-52 Stratofortress, но в перспективе и они будут постепенно заменены.

Первая эскадрилья B-21 Raider будет размещена на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).

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Тэги: США, БОМБАРДИРОВЩИКИ, ПРОИЗВОДСТВО


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