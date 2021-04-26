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Инфраструктура и тендеры 26.04.2021 15:21

Минюст Азербайджана приобретает средства контроля над осужденными

Министерство юстиции Азербайджана объявило тендер на приобретение средств электронного контроля и соответствующего оборудования для осужденных лиц.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Предложения от компаний принимаются до 17:00 27 мая. Тендерная процедура состоится 31 мая в 11:00.

Адрес: Баку, пр.Иншаатчылар 1, Az1073;

Контактное лицо: Севда Эйвазова. Телефон: (+99412) 492-62-35.

По оценкам Минюста, стоимость предмета тендера превышает $3 млн.

Х.Насирзаде

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИНЮСТ, ТЕНДЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]