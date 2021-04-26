Минюст Азербайджана приобретает средства контроля над осужденными

Министерство юстиции Азербайджана объявило тендер на приобретение средств электронного контроля и соответствующего оборудования для осужденных лиц.

Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.

Предложения от компаний принимаются до 17:00 27 мая. Тендерная процедура состоится 31 мая в 11:00.

Адрес: Баку, пр.Иншаатчылар 1, Az1073;

Контактное лицо: Севда Эйвазова. Телефон: (+99412) 492-62-35.

По оценкам Минюста, стоимость предмета тендера превышает $3 млн.

Х.Насирзаде