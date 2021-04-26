Минюст Азербайджана приобретает средства контроля над осужденными

Министерство юстиции Азербайджана объявило тендер на приобретение средств электронного контроля и соответствующего оборудования для осужденных лиц.
Стоимость участия в тендере составляет 500 манатов.
Предложения от компаний принимаются до 17:00 27 мая. Тендерная процедура состоится 31 мая в 11:00.
Адрес: Баку, пр.Иншаатчылар 1, Az1073;
Контактное лицо: Севда Эйвазова. Телефон: (+99412) 492-62-35.
По оценкам Минюста, стоимость предмета тендера превышает $3 млн.
Х.Насирзаде
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