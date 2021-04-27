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Внешняя политика 27.04.2021 22:06

Баку и Бухарест провели межмидовские политические консультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Румынии провели политические консультации.

Консультации прошли в видеоформате, сообщает МИД Азербайджана.

«На встрече обсуждались текущее состояние азербайджано-румынских отношений и двусторонняя повестка. Также были обсуждены региональные вопросы», - подчеркивается в информации.

Кроме этого, стороны договорились о проведении следующих политических консультаций в очном формате в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса COVID-19.

Р.Ахмедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РУМЫНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]