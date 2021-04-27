Баку и Бухарест провели межмидовские политические консультации

Министерства иностранных дел Азербайджана и Румынии провели политические консультации.

Консультации прошли в видеоформате, сообщает МИД Азербайджана.

«На встрече обсуждались текущее состояние азербайджано-румынских отношений и двусторонняя повестка. Также были обсуждены региональные вопросы», - подчеркивается в информации.

Кроме этого, стороны договорились о проведении следующих политических консультаций в очном формате в зависимости от ситуации с пандемией коронавируса COVID-19.

Р.Ахмедов