Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0618 RUR   0.0229 GBR   2.371 TRY   0.2073

Цена на нефть

28.04 $/bbl   WTI 63.86 0.92 Brent 67.27 0.85

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 29.04.2021 20:15

Киргизские пограничники отводят технику от границы с Таджикистаном

Киргизские пограничники приступили к реализации договоренностей об отводе техники и прекращении огня на киргизско-таджикской границе, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.

"Реализация достигнутых договоренностей между министрами иностранных дел Киргизии и Таджикистана в процессе", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, для выполнения поставленных задач "необходимо время".

В четверг между министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином была достигнута договоренности о полном прекращении огня на совместной границе с 20:00 (18:00 Баку) и отводе военных сил на места прежней дислокации.

По данным пресс-службы МИД Киргизии, сторонами обсуждены дальнейшие совместные действия, направленные на урегулирование ситуации в приграничье двух стран.

"Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули крайнюю необходимость урегулирования конфликтной ситуации, приведшей к жертвам и раненым как с киргизской, так и с таджикской стороны, мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Казакбаев отметил, что киргизская сторона "не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена".

Он подчеркнул, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской госграницы.

Глава МИД Киргизии призвал к принятию мер по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых действий, направленных на усиление напряженности среди местного населения.

"Стороны также договорились в течение самых ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации. Также достигнута договоренность о патрулировании и мониторинге обстановки в приграничье с участием территориальных подразделений пограничных служб", - добавили в пресс-службе.

В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших в результате двухдневного конфликта составило 31 человек. Глава Минздрава Киргизии заявил об одном погибшем, СМИ сообщают о двух.

По данным Баткенской областной администрации, из нескольких приграничных сел эвакуированы 848 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, ТАДЖИКИСТАН, ТЕХНИКА, ОТВОД


Похожие новости


Три человека погибли в результате стрельбы на границе Киргизии и Таджикистана Кыргызстан и Таджикистан стягивают дополнительные военные силы по всему периметру границы Власти Киргизии сообщают об обострении ситуации на границе с Таджикистаном Перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и Таджикистана из-за действий таджикских пастухов Киргизия и Таджикистан договорились активизировать работу по определению линии государственной границы на ряде участков Киргизия может пойти на обмен территориями с Таджикистаном для решения вопросов границы - президент

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]