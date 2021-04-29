Киргизские пограничники отводят технику от границы с Таджикистаном

Киргизские пограничники приступили к реализации договоренностей об отводе техники и прекращении огня на киргизско-таджикской границе, сообщили в четверг "Интерфаксу" в пресс-службе Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии.
"Реализация достигнутых договоренностей между министрами иностранных дел Киргизии и Таджикистана в процессе", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, для выполнения поставленных задач "необходимо время".
В четверг между министром иностранных дел Киргизии Русланом Казакбаевым и главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином была достигнута договоренности о полном прекращении огня на совместной границе с 20:00 (18:00 Баку) и отводе военных сил на места прежней дислокации.
По данным пресс-службы МИД Киргизии, сторонами обсуждены дальнейшие совместные действия, направленные на урегулирование ситуации в приграничье двух стран.
"Главы внешнеполитических ведомств Кыргызстана и Таджикистана подчеркнули крайнюю необходимость урегулирования конфликтной ситуации, приведшей к жертвам и раненым как с киргизской, так и с таджикской стороны, мирным путем посредством политико-дипломатических переговоров", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
Казакбаев отметил, что киргизская сторона "не претендует на чужие территории и своей землей ни с кем делиться не намерена".
Он подчеркнул, что все пограничные и хозяйственные вопросы должны решаться за столом переговоров с участием высоких представителей в рамках правительственных делегаций по делимитации и демаркации киргизско-таджикской госграницы.
Глава МИД Киргизии призвал к принятию мер по обеспечению безопасности и стабильности в приграничных районах, пресечению любых действий, направленных на усиление напряженности среди местного населения.
"Стороны также договорились в течение самых ближайших часов провести отдельную встречу руководителей правоохранительных и силовых структур с участием представителей органов местного самоуправления, где будут обсуждены дальнейшие детали урегулирования ситуации. Также достигнута договоренность о патрулировании и мониторинге обстановки в приграничье с участием территориальных подразделений пограничных служб", - добавили в пресс-службе.
В четверг на границе Киргизии и Таджикистана обострилась ситуация, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.
По данным Минздрава Киргизии, число пострадавших в результате двухдневного конфликта составило 31 человек. Глава Минздрава Киргизии заявил об одном погибшем, СМИ сообщают о двух.
По данным Баткенской областной администрации, из нескольких приграничных сел эвакуированы 848 человек.
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