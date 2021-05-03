Азеришыг отбирает поставщика оборудования для приема и распределения электроэнергии

ОАО «Азеришыг» отбирает поставщика оборудования для приема, преобразования и распределения электроэнергии линиями электропередачи 6/10/0,4кВ.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 300 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 7 июня. Тендерная процедура состоится в 11:00 8 июня.

Телефон для справок: 440-39-93 (внут. 28-85).

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова