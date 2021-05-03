Азеришыг отбирает поставщика оборудования для приема и распределения электроэнергии

ОАО «Азеришыг» отбирает поставщика оборудования для приема, преобразования и распределения электроэнергии линиями электропередачи 6/10/0,4кВ.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 300 манатов.
Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 7 июня. Тендерная процедура состоится в 11:00 8 июня.
Телефон для справок: 440-39-93 (внут. 28-85).
Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").
В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.
Н.Аббасова
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