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Инфраструктура и тендеры 03.05.2021 10:44

Азеришыг отбирает поставщика оборудования для приема и распределения электроэнергии

ОАО «Азеришыг» отбирает поставщика оборудования для приема, преобразования и распределения электроэнергии линиями электропередачи 6/10/0,4кВ.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия – 300 манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 11:00 7 июня. Тендерная процедура состоится в 11:00 8 июня.

Телефон для справок: 440-39-93 (внут. 28-85).

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО "Бакыэлектрикшебеке" ("Бакэлектросеть") было преобразовано в ОАО "Азеришыг" ("Азерсвет").

В функции Азеришыг входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: АЗЕРИШЫГ, ОБОРУДОВАНИЕ, ПОСТАВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]