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Инфраструктура и тендеры 05.05.2021 12:38

Доходы Азерсу от оказания услуг потребителям в 2020г составили около 191 млн манатов

ОАО «Азерсу» (госмонополист по распределению воды и услугам канализации - ИФ) в 2020 году получило доходы от продажи питьевой воды потребителям в размере 133 млн 954,8 тыс. манатов, что на 1,7% ниже показателя 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

В общей сумме доходов общества на поступления от продажи воды населению приходится 71 млн 289,4 тыс. манатов (спад на 3,3%).

Доходы «Азерсу» от реализации 1 кубометра питьевой воды всем категориям абонентов в отчетный период составили 0,41 манат (спад на 6,8%), в том числе в Баку – 0,47 манат.

Доходы общества от продажи воды абонентам Баку в прошлом году составили 82 млн 271,2 тыс. манатов (спад на 1,1%), в том числе от продаж населению – 39 млн 153,3 тыс. манатов (спад на 1,3%).

Эксплуатационные расходы общества на поддержание системы водоснабжения в указанный период составили 407 млн 37,1 тыс. манатов (рост на 3,3%), из которых 192 млн 6,7 тыс. манатов пришлось на Баку (рост на 7%).

Кроме того, в 2020 году «Азерсу» от предоставления услуг канализации получило доход в размере 56 млн 714,4 тыс. манатов (спад на 7,4%), в том числе населению – 18 млн 783,9 тыс. манатов (рост на 9,9%). Эксплуатационные расходы общества на систему канализации в прошлом году составили 79 млн 218,6 тыс. манатов (рост на 21,1%).

Таким образом, суммарные доходы Азерсу от оказания водных и канализационных услуг потребителям в 2020 году составили 190 млн 669,2 тыс. манатов.

В отчетный период Азерсу сократило доходы от предоставления услуг канализации в Баку на 8,9% - до 38 млн 426,6 тыс. манатов, в том числе населению – 10 млн 987,3 тыс. манатов (рост на 10,5%). Эксплуатационные расходы общества на столичную систему канализации в прошлом году составили 54 млн 24,8 тыс. манатов (рост на 17,9%).

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРСУ, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]