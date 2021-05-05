Доходы Азерсу от оказания услуг потребителям в 2020г составили около 191 млн манатов

ОАО «Азерсу» (госмонополист по распределению воды и услугам канализации - ИФ) в 2020 году получило доходы от продажи питьевой воды потребителям в размере 133 млн 954,8 тыс. манатов, что на 1,7% ниже показателя 2019 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.
В общей сумме доходов общества на поступления от продажи воды населению приходится 71 млн 289,4 тыс. манатов (спад на 3,3%).
Доходы «Азерсу» от реализации 1 кубометра питьевой воды всем категориям абонентов в отчетный период составили 0,41 манат (спад на 6,8%), в том числе в Баку – 0,47 манат.
Доходы общества от продажи воды абонентам Баку в прошлом году составили 82 млн 271,2 тыс. манатов (спад на 1,1%), в том числе от продаж населению – 39 млн 153,3 тыс. манатов (спад на 1,3%).
Эксплуатационные расходы общества на поддержание системы водоснабжения в указанный период составили 407 млн 37,1 тыс. манатов (рост на 3,3%), из которых 192 млн 6,7 тыс. манатов пришлось на Баку (рост на 7%).
Кроме того, в 2020 году «Азерсу» от предоставления услуг канализации получило доход в размере 56 млн 714,4 тыс. манатов (спад на 7,4%), в том числе населению – 18 млн 783,9 тыс. манатов (рост на 9,9%). Эксплуатационные расходы общества на систему канализации в прошлом году составили 79 млн 218,6 тыс. манатов (рост на 21,1%).
Таким образом, суммарные доходы Азерсу от оказания водных и канализационных услуг потребителям в 2020 году составили 190 млн 669,2 тыс. манатов.
В отчетный период Азерсу сократило доходы от предоставления услуг канализации в Баку на 8,9% - до 38 млн 426,6 тыс. манатов, в том числе населению – 10 млн 987,3 тыс. манатов (рост на 10,5%). Эксплуатационные расходы общества на столичную систему канализации в прошлом году составили 54 млн 24,8 тыс. манатов (рост на 17,9%).
Н.Аббасова
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