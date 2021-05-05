Азербайджан на начало 2021г профинансировал около 50% стоимости работ по прокладке новой автодороги до границы с Россией

Госагентство автомобильных дорог (ГААД) в 2020 году потратило около 142 млн манатов на строительство новой автомобильной дороги Баку-Губа-граница с Россией.

«Строительные работы в рамках данного проекта начались в 2018 году. В 2020 году на строительство автомагистрали Баку-Губа-госграница с Россией было потрачено 141,6 млн манатов ($83,3 млн по текущему курсу - ИФ)», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

По данным правительства, стоимость проекта строительства автомобильной дороги Баку-Губа-госграница с Россией (включая необходимую дорожную инфраструктуру, прочие мероприятия в рамках проекта), оценивается в 1,2 млрд манатов ($705,9 млн).

«По состоянию на 1 января 2021 года из указанной суммы в рамках проекта потрачено 46,2% средств или 554,11 млн манатов ($325,9 млн)», - сообщили в правительстве.

Новая дорога прокладывается от пос. Г.З.Тагиев (в 40 км от Баку) до границы с Россией и станет альтернативной существующей автомагистрали Баку-Губа- госграница с Россией.

В целом автомагистраль Баку-Губа-граница с Россией протяженностью 150 км будет иметь четыре полосы движения. ГААД рассчитывает завершить строительство новой магистрали завершить к 2022 году.

Строительство этой дороги еще больше повысит эффективность МТК «Север-Юг». Новая дорога также еще больше расширит экономическое сотрудничество Азербайджана со странами-участницами проекта.

Кроме того, строительство новой автомагистрали не только улучшит транспортное обслуживание, но и придаст дополнительный импульс развитию туризма в регионе, сыграет ключевую роль в транспортировке грузов и пассажиров по коридору.

Н.Аббасова