Число рабочих мест в США в апреле выросло значительно меньше, чем ожидалось

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 266 тыс., свидетельствуют данные министерства труда.
Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число новых рабочих мест составило 770 тыс., а не 916 тыс., как сообщалось ранее.
Безработица в стране в апреле увеличилась до 6,1% с 6%.
Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 978 тыс. и снижения безработицы до 5,8%.
Быстрая вакцинация в США, бюджетные стимулы, а также постепенное снятие карантинных ограничений поддерживают американскую экономику. Многие бизнесы возобновили наем сотрудников, однако им не всегда удается быстро заполнить открываемые вакансии, пишет The Wall Street Journal.
Количество рабочих мест в индустрии развлечений и гостиничном бизнесе, а также в ряде других сегментов сферы услуг, начало увеличиваться, однако сократился спрос, например, на курьеров и специалистов некоторых служб, востребованных в период локдауна.
Число новых рабочих мест в частном секторе в апреле составило 218 тыс. по сравнению с 708 тыс. в марте, в государственном секторе - 48 тыс. (62 тыс. в марте).
В промышленном секторе количество рабочих мест в апреле снизилось на 18 тыс. после повышения на 54 тыс. в предыдущем месяце.
Доля участия населения в рабочей силе увеличилась до 61,7% с 61,5% месяцем ранее.
Средняя почасовая оплата труда в США в апреле увеличилась $0,21 (0,7%) относительно предыдущего месяца - до $31,17. По сравнению с апрелем 2020 года почасовая оплата труда выросла на 0,3%.
Средняя продолжительность рабочей недели в апреле увеличилась до 35 часов с 34,9 часа в марте.
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