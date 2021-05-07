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Макроэкономика 07.05.2021 21:02

Число рабочих мест в США в апреле выросло значительно меньше, чем ожидалось

Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 266 тыс., свидетельствуют данные министерства труда.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число новых рабочих мест составило 770 тыс., а не 916 тыс., как сообщалось ранее.

Безработица в стране в апреле увеличилась до 6,1% с 6%.

Эксперты в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в прошлом месяце на 978 тыс. и снижения безработицы до 5,8%.

Быстрая вакцинация в США, бюджетные стимулы, а также постепенное снятие карантинных ограничений поддерживают американскую экономику. Многие бизнесы возобновили наем сотрудников, однако им не всегда удается быстро заполнить открываемые вакансии, пишет The Wall Street Journal.

Количество рабочих мест в индустрии развлечений и гостиничном бизнесе, а также в ряде других сегментов сферы услуг, начало увеличиваться, однако сократился спрос, например, на курьеров и специалистов некоторых служб, востребованных в период локдауна.

Число новых рабочих мест в частном секторе в апреле составило 218 тыс. по сравнению с 708 тыс. в марте, в государственном секторе - 48 тыс. (62 тыс. в марте).

В промышленном секторе количество рабочих мест в апреле снизилось на 18 тыс. после повышения на 54 тыс. в предыдущем месяце.

Доля участия населения в рабочей силе увеличилась до 61,7% с 61,5% месяцем ранее.

Средняя почасовая оплата труда в США в апреле увеличилась $0,21 (0,7%) относительно предыдущего месяца - до $31,17. По сравнению с апрелем 2020 года почасовая оплата труда выросла на 0,3%.

Средняя продолжительность рабочей недели в апреле увеличилась до 35 часов с 34,9 часа в марте.

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Тэги: США, БЕЗРАБОТИЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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