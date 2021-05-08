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Дальнее зарубежье 08.05.2021 21:10

На востоке Франции в результате схода лавины погибли семь человек

Семь человек погибли в результате схода двух лавин 8 мая на востоке Франции, на территории департамента Савойя, сообщают местные власти в Twitter.

Сход первой лавины произошел недалеко от коммуны Валлуар в субботу утром. Снежная масса накрыла две группы туристов в возрасте от 42 до 76 лет. Четыре человека погибли. Выжить удалось только одной туристке, которую быстро смогли найти спасатели.

Второй сход лавины был зафиксирован позднее на территории горного массива Вануаз, там погибли еще три человека.

Накануне местные власти предупреждали жителей и туристов о высоком риске схода лавин в предстоящие выходные в Савойе.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРОИСШЕСТВИЯ, ЛАВИНА, СМЕРТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]