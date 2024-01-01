Во Франции в новогоднюю ночь были сожжены 745 машин - МВД

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что в ночь на 1 января полицейскими за разные правонарушения были задержаны более 380 человек.
Министр также отметил уменьшение количества происшествий и поджогов автомобилей по сравнению с годом ранее. По его словам, были сожжены 745 машин.
«Это на 10% меньше сожженных транспортных средств по сравнению с прошлым годом. В прошлом году их было уже на 20% меньше по сравнению с годом ранее», — заявил министр.
Дарманен подчеркнул, что в новогоднюю ночь работали на 40% меньше полицейских, а также было на 80% меньше фейерверков в неразрешенных для них местах.
Из 90 тыс мобилизованных полицейских и жандармов 400 находились примерно в двадцати пунктах департамента Жиронда, для проверки водителей, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
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