Полиция Франции задержала почти 700 человек в ходе ночных беспорядков

Масштабные беспорядки, вызванные гибелью подростка в Нантере, продолжаются во Франции третью ночь подряд, на этот раз полиция задержала еще 667 человек, сообщил в пятницу глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
"В соответствии с моим указанием действовать решительно, они произвели 667 задержаний", - написал министр в твиттере.
Он добавил, что беспорядки в ночь на пятницу были отмечены "непривычно высоким уровнем насилия".
Ожидается, что французский президент Эмманюэль Макрон в 13:00 по местному времени возглавит экстренное заседание кабинета министров, на котором будут обсуждать кризисную ситуацию, связанную с непрекращающимися ночными акциями протеста.
Крупные беспорядки произошли в ночь на пятницу в Париже и его окрестностях. Участники не только поджигали здания госучреждений, но и грабили супермаркеты. Газета "Фигаро" также отмечает, что ряд французских журналистов, освещавших ночные события, также подверглись атакам агрессивно настроенных граждан.
Помимо Парижского региона, зачинщики беспорядков вышли на улицы Лиона, Гренобля, Анси и других французских городов.
Беспорядки спровоцировала гибель подростка, застреленного полицией Нантера за отказ остановить автомобиль для досмотра.
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