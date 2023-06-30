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Дальнее зарубежье 30.06.2023 10:51

Полиция Франции задержала почти 700 человек в ходе ночных беспорядков

Масштабные беспорядки, вызванные гибелью подростка в Нантере, продолжаются во Франции третью ночь подряд, на этот раз полиция задержала еще 667 человек, сообщил в пятницу глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

"В соответствии с моим указанием действовать решительно, они произвели 667 задержаний", - написал министр в твиттере.

Он добавил, что беспорядки в ночь на пятницу были отмечены "непривычно высоким уровнем насилия".

Ожидается, что французский президент Эмманюэль Макрон в 13:00 по местному времени возглавит экстренное заседание кабинета министров, на котором будут обсуждать кризисную ситуацию, связанную с непрекращающимися ночными акциями протеста.

Крупные беспорядки произошли в ночь на пятницу в Париже и его окрестностях. Участники не только поджигали здания госучреждений, но и грабили супермаркеты. Газета "Фигаро" также отмечает, что ряд французских журналистов, освещавших ночные события, также подверглись атакам агрессивно настроенных граждан.

Помимо Парижского региона, зачинщики беспорядков вышли на улицы Лиона, Гренобля, Анси и других французских городов.

Беспорядки спровоцировала гибель подростка, застреленного полицией Нантера за отказ остановить автомобиль для досмотра.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, МВД, БЕСПОРЯДКИ


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